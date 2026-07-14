Молдова входит в тройку крупнейших покупателей украинских товаров.

Товарооборот в зоне деятельности Киевской таможни за январь-июнь 2026 составил $18,2 млрд — на $4,3 млрд больше, чем за первое полугодие 2025-го.

Подробную статистику за полгода обнародовала Киевская таможня. Основными потребителями украинского экспорта в течение шести месяцев 2026 года были Польша, Молдова и Германия – в тройку вошли две соседние страны и крупнейшая экономика Евросоюза, пишет logos-pres.md

Самыми востребованными товарами, произведёнными в Украине, за границей были: лекарственные средства — $74,4 млн; масло — $37,9 млн; насосы воздушные или вакуумные — $37,1 млн.