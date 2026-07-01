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mold-street.com logomold-street
31 Июля 2026, 07:27
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Молдова хочет получить кредит на 100 млн евро для восстановление систем орошения

Республика Молдова ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредита в размере 102,9 млн евро на восстановление критически важной ирригационной инфраструктуры.

Молдова хочет получить кредит на 100 млн евро для восстановление систем орошения.
Молдова хочет получить кредит на 100 млн евро для восстановление систем орошения.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности инициировало переговоры и отмечает, что средства необходимы для восстановления и модернизации приоритетных централизованных ирригационных систем «Пухэчений де Сус» в районах Криулень и Анений Ной и «Каушенский массив» в районе Штефан-Водэ, пишет mold-street.com

Общая стоимость проекта оценивается почти в 130 млн евро. Помимо кредита ЕБРР, финансирование будет включать другие займы и гранты, предоставленные Европейским союзом.

По данным Министерства сельского хозяйства, реализация проекта позволит орошать не менее 6 900 гектаров сельскохозяйственных земель и увеличить объем сельскохозяйственного производства минимум на 50% по сравнению со средним показателем за последние десять лет.

Ожидается также, что проект создаст не менее 270 рабочих мест, увеличит доходы фермеров и других экономических агентов, получающих доступ к воде для орошения, а также будет способствовать росту поступлений в государственный и местные бюджеты.

Проект обеспечит более надежный доступ к воде для орошения, поможет снизить последствия изменения климата и будет способствовать выращиванию сельскохозяйственных культур с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, инвестиции стимулируют развитие переработки и экспорта, улучшат уровень жизни в целевых регионах и создадут более благоприятные условия для новых инвестиций.

Министерство сельского хозяйства планирует расширить проект и найти источники финансирования для восстановления еще нескольких централизованных ирригационных систем. Их отберут на основании технико-экономического обоснования.

Парламентская комиссия по внешней политике одобрила начало переговоров о подписании кредитного соглашения. После завершения переговоров документ будет представлен парламенту для ратификации.

Это станет первым совместным проектом ЕБРР и правительства Республики Молдова в аграрном секторе. Банк является одним из крупнейших кредиторов Молдовы.

В стране насчитывается около 1,5 млн гектаров сельскохозяйственных земель, однако большинство из них полностью зависит от осадков, а засухи становятся все более частыми. Одним из решений является развитие ирригационных систем, поскольку старая инфраструктура советского периода в значительной степени разрушена или не функционирует.

По оценкам, для орошения всего сельскохозяйственного фонда страны потребовалось бы несколько миллиардов евро.

Источник
mold-street.com logomold-street
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