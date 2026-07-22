Гражданам и компаниям возместят упущенную выгоду.

Граждане и компании смогут претендовать на возмещение не только имущественного ущерба, но и упущенной выгоды.

Такое положение содержится в законопроекте о порядке возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями, совершенными в рамках уголовного и административного производства, передает logos-pres.md

Он вынесен минюстом на публичные консультации. Проект прописывает единую правовую базу ответственности государства и распространяет ее на судебные инстанции, прокуроров, органы уголовного преследования, админкомиссии и должностные лица, рассматривающие правонарушения. Она охватывает и бездействие госорганов или несоответствующее исполнение ими полномочий.

Авторы закона ставят целью дальнейшее совершенствование механизмов возмещения ущерба и компенсации за причиненный вред. В частности, возмещаться будут зарплата и иные доходы, которых лицо было лишено, включая упущенную выгоду. А также имущество, денежные средства и проценты, заемные обязательства государства и доходы по ним, стоимость реализованного арестованного имущества, штрафы и понесенные судебные расходы.

Предусматривается также компенсация морального вреда. Ее размер будет определяться судом и зависеть от тяжести нарушений, резонанса, а также физических и нравственных страданий пострадавшего. Ущерб будет возмещаться в полном объеме за счет госбюджета путем восстановления существовавшего положения, либо в денежной форме на основании судебного решения.

Лица, ответственные за его причинение, будут нести уголовную, административную, дисциплинарную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законом.