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logos.press.md logologos
22 Июля 2026, 13:43
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Гражданам и компаниям возместят упущенную выгоду

Граждане и компании смогут претендовать на возмещение не только имущественного ущерба, но и упущенной выгоды.

Гражданам и компаниям возместят упущенную выгоду.
Гражданам и компаниям возместят упущенную выгоду.

Такое положение содержится в законопроекте о порядке возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями, совершенными в рамках уголовного и административного производства, передает logos-pres.md

Он вынесен минюстом на публичные консультации. Проект прописывает единую правовую базу ответственности государства и распространяет ее на судебные инстанции, прокуроров, органы уголовного преследования, админкомиссии и должностные лица, рассматривающие правонарушения. Она охватывает и бездействие госорганов или несоответствующее исполнение ими полномочий. 

Авторы закона ставят целью дальнейшее совершенствование механизмов возмещения ущерба и компенсации за причиненный вред. В частности, возмещаться будут зарплата и иные доходы, которых лицо было лишено, включая упущенную выгоду. А также имущество, денежные средства и проценты, заемные обязательства государства и доходы по ним, стоимость реализованного арестованного имущества, штрафы и понесенные судебные расходы.

 Предусматривается также компенсация морального вреда. Ее размер будет определяться судом и зависеть от тяжести нарушений, резонанса, а также физических и нравственных страданий пострадавшего. Ущерб будет возмещаться в полном объеме за счет госбюджета путем восстановления существовавшего положения, либо в денежной форме на основании судебного решения. 

Лица, ответственные за его причинение, будут нести уголовную, административную, дисциплинарную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законом.

Источник
logos.press.md logologos
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