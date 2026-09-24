Электроэнергия в Румынии взлетела до 233 евро/МВт·ч: Молдова следит за рынком

Румыния, один из основных рынков, откуда Молдова импортирует электроэнергию для покрытия потребностей в часы пик, столкнулась с новыми проблемами в энергосистеме и резким ростом цен на спотовом рынке.

Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что 24 сентября цена электроэнергии в Румынии достигнет 233 евро/МВт·ч — это второй по величине показатель в Европе, сообщает bani.md

«Важная информация о ситуации с электроэнергией в Румынии, откуда мы также импортируем часть необходимого нам объема в часы пик», — написал Джунгиету в своем посте.

Согласно представленным министром данным, электроэнергия, проданная 23 сентября на румынском рынке «на сутки вперед» (PZU) с поставкой 24 сентября, имеет среднюю цену 1224 румынских леев за МВт·ч, что эквивалентно примерно 233 евро/МВт·ч.

При таком уровне цен Румыния занимает второе место в Европе по стоимости электроэнергии на спотовом рынке. Ее опережает только Венгрия, где цена достигает 239 евро/МВт·ч.

Рост цен связывают с дефицитом генерирующих мощностей по сравнению с уровнем потребления, особенно в часы пик. Ситуацию усугубляют недоступность двух атомных энергоблоков в Чернаводэ, снижение производства гидроэлектростанций и ветряных электростанций, а также остановка некоторых угольных энергоблоков из-за аварий, помимо мощностей, выведенных из эксплуатации в соответствии с графиком.

На производство гидроэлектростанций также влияет низкий уровень стока Дуная.

Ситуация на румынском рынке имеет значение и для Молдовы, которая структурно зависит от импорта электроэнергии для покрытия части внутреннего потребления. Министерство энергетики ранее подчеркивало, что интеграция с европейским энергетическим рынком и сотрудничество с Румынией имеют ключевое значение для безопасности энергоснабжения Молдовы.

В настоящее время бытовые потребители, обслуживаемые Premier Energy, платят за электроэнергию 2,39 лея за кВт·ч, тогда как для потребителей FEE-Nord тариф составляет 2,88 лея за кВт·ч.