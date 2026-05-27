PORT MALL представил собственный фильм: съёмки проходили в Италии, а премьера состоялась вчера в Кишинёве Ⓟ

Вчера PORT MALL организовал премьеру самого сладкого детского короткометражного фильма, снятого в Молдове — «Пиноккио и самый большой Тирамису».

Торговый центр превратился в настоящий маленький киновселенную. Дети проходили по красной дорожке вместе со сказочными персонажами, а гостей встречала атмосфера итальянской музыки, кинематографического света и искренних эмоций.

Актёров встречали аплодисментами — совсем как на больших мировых кинопремьерах. А сам фильм, по словам гостей, «сразу нашёл отклик в сердцах зрителей».

Съёмки проходили в Италии — именно в тех местах, где родилась история Пиноккио. Команда работала в Тоскане, Коллоди и Венеции, превратив знаменитую сказку в сладкое киноприключение, созданное специально для детей и их родителей.

Основатели PORT MALL говорят, что проект задумывался не как обычное коммерческое мероприятие, а как настоящее признание в любви к детству.

«В период, когда всё потребляется слишком быстро онлайн, когда наша жизнь практически переместилась в телефоны, нам хотелось создать что-то настоящее. С живыми актёрами. С эмоциями. С душой», — заявила Татьяна Голя.

Актёр Эмилиан Крецу признался, что этот проект позволил ему снова почувствовать себя ребёнком.

«На съёмочной площадке я снова ощутил себя ребёнком. И мне кажется, именно это и должен делать хороший фильм», — отметил Эмилиан Крецу.

После показа гостей пригласили в специально оформленную зону с тирамису, где дети получили подарки и смогли сфотографироваться с любимыми актёрами.

Гости признались, что PORT MALL «каждый раз удивляет рынок Молдовы проектами, которым сложно найти равных». Некоторые рассказали, что фильм буквально «перенёс их обратно в детство», а дети уже начали спрашивать, когда выйдет вторая часть.

Эмоции и яркая атмосфера, запечатлённые камерами, говорят сами за себя.