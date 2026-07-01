Пентхаусы Nixon — это пространство, где город открывается вам во всей своей красоте Ⓟ

Панорамные окна от пола до потолка, приватность, высота и ощущение свободы, которое невозможно сравнить с обычной квартирой. Здесь каждое утро начинается с вида на весь Кишинёв, а вечера наполнены огнями большого города.

Продуманные планировки, архитектура премиального уровня и лучшие видовые характеристики делают пентхаусы Nixon не просто недвижимостью, а символом статуса и особого образа жизни.

Это место для тех, кто выбирает больше:

больше света;

больше пространства;

больше эмоций;

больше города в своём окне.

Nixon — лучший вид на Кишинёв.

Архитектура комплекса разработана с учётом европейского подхода к городской среде:

чистая геометрия фасадов без лишнего декора;

долговечные материалы, устойчивые ко времени;

панорамные окна, наполняющие пространство светом;

приватные внутренние зоны;

благоустройство, создающее спокойную и эстетичную атмосферу для жизни.

Но внешний вид — лишь часть истории. Настоящее качество находится внутри:

продуманная конструктивная система;

современные инженерные решения для тишины и тепла;

качественные лифты и инженерные коммуникации;

безопасные зоны движения и современные входные группы;

подземный паркинг, обеспечивающий порядок, комфорт и эстетику двора;

системы безопасности и контроля доступа.

Каждый сантиметр продуман так, чтобы жители чувствовали комфорт не только в первые месяцы, но и на протяжении всего срока эксплуатации комплекса.

Это не временный проект — это новая городская реальность.

Nixon — дом, где не экономят на важном. Где качество ощущается с первого шага, где детали формируют высокий уровень жизни, а архитектура создаёт ценность и достоинство места.

Сегодня — идеальный момент стать частью проекта, который уже формирует стандарты будущего. Пока лучшие планировки и панорамные виды ещё доступны, у вас есть возможность выбрать пространство, в котором хочется жить долго, уверенно и с удовольствием.

Тел.: +373 61 11 11 15

www.nixon.md