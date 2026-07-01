Молдову на конкурсе Mrs. Globe представит Ольга Лисняк Ⓟ

В проекте Mrs. Moldova 2026 произошло историческое событие. Впервые представительница Республики Молдова на международном конкурсе красоты в Греции была определена по итогам онлайн-зрительского голосования.

Наибольшее количество голосов получила Ольга Лисняк, став первой победительницей проекта в этом сезоне и получив право представить Молдову на престижном международном конкурсе Mrs. Globe.

После кастинга, состоявшегося в феврале 2026 года, были отобраны 14 участниц, продолжающих борьбу за национальные титулы и возможность представлять Республику Молдова на международной арене. При этом конкурс продолжается: впереди определение обладательницы главного титула Mrs. Moldova 2026, которая будет представлять страну на мировом и европейском конкурсах красоты в 2027 году.





От успешного бизнеса — к мировой сцене

Что объединяет успешного предпринимателя, продюсера, общественного деятеля и женщину, которая готовится представить Молдову на мировой сцене? Ответ — Ольга Лисняк.

Её история — пример того, как талант, настойчивость и постоянное стремление к развитию помогают достигать самых амбициозных целей.

Более 20 лет Ольга руководила салоном красоты «Оазис», который заслужил доверие клиентов благодаря высокому уровню сервиса, профессионализму и неизменному качеству.

Однако бизнес стал лишь одной из страниц её истории.

С 2013 года Ольга является автором и продюсером телевизионного проекта «Сила танца». За это время проект помог раскрыть талант десятков детей и молодых артистов, став важной частью культурной жизни Молдовы и настоящей платформой для развития нового поколения творческой молодёжи.

Mrs. Globe — конкурс, где важны личность и достижения

Mrs. Globe — это гораздо больше, чем конкурс красоты. Здесь оцениваются не только внешность, но и личность участниц, их жизненные ценности, профессиональные достижения, социальная активность и вклад в развитие общества.

Каждый год конкурс объединяет представительниц десятков стран мира, становясь площадкой для культурного обмена, благотворительных инициатив и международного сотрудничества.

Право представлять Республику Молдова на Mrs. Globe Ольга Лисняк получила благодаря победе в национальном проекте Mrs. Moldova и поддержке тысяч зрителей.

В рамках международного конкурса ей предстоит познакомить мировое сообщество с культурой, традициями и ценностями нашей страны, а также принять участие в конкурсной и социальной программах.

«Для меня большая честь представлять Республику Молдова на мировой сцене. Это возможность рассказать о нашей стране, наших людях и показать, насколько сильными, талантливыми и вдохновляющими могут быть женщины Молдовы», — говорит Ольга Лисняк.

Представить миру современную Молдову

По мнению организаторов, участие представительницы нашей страны в Mrs. Globe станет ещё одним важным шагом в формировании положительного имиджа Молдовы на международной арене.

Это возможность показать миру современную Молдову через людей, которые своим трудом, профессионализмом и жизненной позицией ежедневно создают её достойный образ.

Именно с такой миссией Ольга Лисняк отправляется на Mrs. Globe — достойно представить Молдову, рассказать о её культуре и показать миру красоту, силу, талант и достоинство молдавских женщин.

Голосование продолжается

Несмотря на победу Ольги Лисняк в онлайн-голосовании и её участие в международном конкурсе, проект Mrs. Moldova 2026 продолжается.

Зрительское голосование за титул «Приз зрительских симпатий Mrs. Moldova 2026» остаётся открытым.

Поддержите своих фавориток — именно ваш голос может стать решающим.

Следить за подготовкой Ольги Лисняк к международному конкурсу можно в Instagram: @lisneac_olga.