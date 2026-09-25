25 Сентября 2026, 10:00
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Milanin Durlești: Выбери свой план финансирования Ⓟ
Своя квартира в Milanin Durlești — с удобным графиком оплаты и планами на счастливое будущее.
Минимальный взнос от 10% — сделай первый шаг к собственному дому уже сегодня.
Рассрочка до 5 лет — возможность распределить платежи на комфортный срок.
Индивидуальный график оплаты — обсуди с нами условия, которые учитывают твои возможности.
А дальше — приятные решения: как обустроить кухню, где поставить любимое кресло и каким будет первое утро в новой квартире.
Планируй свой переезд, а мы поможем подобрать подходящий вариант финансирования.
Стоимость квартиры зависит от выбранного срока оплаты.
Позвони нам +373 (69) 888 858 — выберем квартиру и рассчитаем твой план финансирования!