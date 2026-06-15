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Business News logoBusiness News
15 Июня 2026, 17:30
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Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса Ⓟ

11 июня легендарный британский бренд Lotus выступил официальным партнёром King’s Birthday Party — ежегодного приёма Посольства Великобритании в Молдове в честь дня рождения Его Величества Короля Карла III.

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

King’s Birthday Party традиционно объединяет представителей дипломатического корпуса, международного бизнеса, государственных структур, культурной среды и общественной жизни страны. В этом году мероприятие прошло в формате open-air в Villa Garden, собрав гостей в атмосфере британских традиций, открытого международного диалога и современного взгляда на культуру и технологии.

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

Для LOTUS участие в таком событии стало особенно естественным. Основанный в Великобритании более 75 лет назад, бренд давно стал частью британской автомобильной истории, объединив инженерную точность, яркий характер и особое отношение к удовольствию от вождения.

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

Присутствие LOTUS на официальном мероприятии Посольства Великобритании стало ещё одним отражением тесной связи бренда со своими корнями. На протяжении вечера гостей встречали три модели, каждая из которых по-своему раскрывает современный характер LOTUS.

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

LOTUS Emira — спортивный автомобиль, сохраняющий связь с наследием бренда и философией чистого удовольствия от управления. Автомобиль для тех, кто ценит точность, эмоции и настоящий контакт с дорогой.

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

LOTUS Eletre — смелое воплощение новой эпохи бренда. Выразительный Hyper-SUV, сочетающий динамику, технологии и уверенное присутствие.

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

LOTUS Emeya — современный Hyper-GT, в котором производительность, комфорт и элегантность соединяются в единый выразительный образ.

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

Автомобили LOTUS стали одной из заметных частей вечера — гости знакомились с моделями, изучали детали, обсуждали дизайн и открывали для себя бренд, который во всём мире ассоциируется с британским характером, инженерной культурой и индивидуальностью.

LOTUS никогда не стремился быть массовым брендом, выбирая собственный путь — сочетание выразительного дизайна, инженерной философии и эмоционального опыта вождения. Именно поэтому участие в King’s Birthday Party 2026 стало для бренда столь органичным — как продолжение среды, где ценят качество, характер, уважение к традициям и современный взгляд в будущее.

LOTUS Moldova
мун. Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 17
Тел.: +373 22 022 950
E-mail: salon@lotuscars.md
Сайт: https://lotuscars.md

LOTUS. For The Drivers.

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса

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