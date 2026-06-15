Lotus на King’s Birthday Party 2026: британский характер в атмосфере дипломатии и статуса Ⓟ

King’s Birthday Party традиционно объединяет представителей дипломатического корпуса, международного бизнеса, государственных структур, культурной среды и общественной жизни страны. В этом году мероприятие прошло в формате open-air в Villa Garden, собрав гостей в атмосфере британских традиций, открытого международного диалога и современного взгляда на культуру и технологии.

Для LOTUS участие в таком событии стало особенно естественным. Основанный в Великобритании более 75 лет назад, бренд давно стал частью британской автомобильной истории, объединив инженерную точность, яркий характер и особое отношение к удовольствию от вождения.

Присутствие LOTUS на официальном мероприятии Посольства Великобритании стало ещё одним отражением тесной связи бренда со своими корнями. На протяжении вечера гостей встречали три модели, каждая из которых по-своему раскрывает современный характер LOTUS.

LOTUS Emira — спортивный автомобиль, сохраняющий связь с наследием бренда и философией чистого удовольствия от управления. Автомобиль для тех, кто ценит точность, эмоции и настоящий контакт с дорогой.

LOTUS Eletre — смелое воплощение новой эпохи бренда. Выразительный Hyper-SUV, сочетающий динамику, технологии и уверенное присутствие.

LOTUS Emeya — современный Hyper-GT, в котором производительность, комфорт и элегантность соединяются в единый выразительный образ.

Автомобили LOTUS стали одной из заметных частей вечера — гости знакомились с моделями, изучали детали, обсуждали дизайн и открывали для себя бренд, который во всём мире ассоциируется с британским характером, инженерной культурой и индивидуальностью.



LOTUS никогда не стремился быть массовым брендом, выбирая собственный путь — сочетание выразительного дизайна, инженерной философии и эмоционального опыта вождения. Именно поэтому участие в King’s Birthday Party 2026 стало для бренда столь органичным — как продолжение среды, где ценят качество, характер, уважение к традициям и современный взгляд в будущее.



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