Geely повысит цены из-за ситуации в мире Ⓟ

Поставки в мае и июне станут последними партиями автомобилей по текущим акционным ценам. В среднем запасов автомобилей по акционным ценам хватит не более чем на один месяц.

Специальные условия распространяются на все автомобили 2026 года производства, прибывающие в мае и июне.

Электрический GEELY EX2

GEELY EX2 — компактный городской электромобиль, ориентированный на ежедневную эксплуатацию в условиях современного города. Благодаря компактным габаритам автомобиль идеален в плотном трафике и при парковке, а электрическая силовая установка мощностью 116 л.с., обеспечивающая запас хода до 325 км (WLTP), позволяет уверенно использовать его не только в городе, но и за его пределами.

В салоне — современная цифровая архитектура с мультимедийным экраном 14,6 дюйма, просторный интерьер и продуманная организация пространства для повседневных задач. Быстрая зарядка до 80% занимает всего 25 минут, а комплекс электронных ассистентов делает эксплуатацию автомобиля удобной и предсказуемой.

Манёвренный GEELY Coolray

GEELY Coolray — яркий представитель динамичных и технологичных кроссоверов в своём сегменте. Турбированный двигатель 1.5 TD мощностью 174 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой DCT-трансмиссией обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 7,6 секунды.

Компактные размеры, точная управляемость и четыре режима движения делают модель удобной как для городских поездок, так и для трассы. Цифровая платформа Flyme Auto, система обзора 540°, интеллектуальные ассистенты ADAS и обновлённый дизайн Stellar Flux подчёркивают современный характер автомобиля.

Отдельного внимания заслуживает беспрецедентная заводская гарантия — 10 лет или 500 000 км на двигатель и трансмиссию для первого владельца.

Сегодня Coolray остаётся одной из самых востребованных моделей бренда на рынках более чем 54 стран мира.

Универсальный GEELY Cityray

GEELY Cityray сочетает практичность семейного кроссовера, современное оснащение и уверенную динамику. Турбодвигатель 1.5 TD мощностью 174 л.с., развивающий крутящий момент 290 Н·м, обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 7,9 секунды.

Независимая многорычажная подвеска обеспечивает плавность хода, а клиренс 200 мм позволяет комфортно чувствовать себя как в городе, так и на загородных маршрутах.

Внутри — просторный салон, багажник объёмом 571 литр, электропривод двери багажника, мультимедийная система на платформе Qualcomm 8155 с мгновенным откликом и широкий набор систем помощи водителю уровня L2.

Панорамная крыша, атмосферная подсветка и беспроводная зарядка делают ежедневные поездки заметно приятнее.

Вхождение модели в топ-3 рейтинга J.D. Power APEAL подтверждает высокий уровень удовлетворённости владельцев.

Гибридный кроссовер GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid

GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid — первая подключаемая гибридная модель GEELY, официально представленная на рынке Молдовы. Автомобиль сочетает инновационную силовую установку NordThor EM-i, батарею нового поколения Short Blade и лучшую цену в сегменте.

Уже два месяца подряд GEELY EX5 EM-i, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый экономичный гибридный кроссовер в мире, сохраняет статус наиболее востребованного кроссовера среди покупателей в Молдове.

В салоне — фирменный цифровой кокпит, качественные материалы отделки и расширенный набор электронных ассистентов.

Премиальный GEELY Atlas

GEELY Atlas, построенный на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo, сочетает высокий уровень безопасности, просторный салон и современное оснащение. Надёжность модели подтверждена рейтингами Euro NCAP и IIHS.

В оснащение входят аудиосистема Harman Infinity, вентиляция сидений, панорамная крыша и атмосферная подсветка салона.

Atlas подойдёт семьям, которые ценят комфорт и технологичность в ежедневной эксплуатации.

Электрический GEELY EX5

GEELY EX5 — полностью электрический кроссовер с акцентом на комфорт, технологичность и практичность повседневного использования.

Современный электродвигатель и ёмкая батарея обеспечивают запас хода до 430 км (WLTP) на одном заряде, что делает автомобиль удобным как для города, так и для междугородних поездок.

Быстрая зарядка позволяет пополнить запас энергии до 80% всего за 20 минут, а интеллектуальная система рекуперации помогает эффективнее использовать заряд в городском цикле.

В салоне — качественные материалы отделки и цифровая приборная панель с современным мультимедийным интерфейсом.

Флагманский GEELY Monjaro

GEELY Monjaro — флагманский кроссовер бренда, ориентированный на высокий уровень комфорта, технологий и оснащения.

Турбированный двигатель 2.0 л мощностью 238 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin обеспечивает плавную динамику и комфорт в дальних поездках.

Три цифровых экрана, система Galaxy OS 2.0, голосовое управление и подвеска CCD формируют современное пространство для водителя и пассажиров.

Monjaro подойдёт тем, кто рассматривает современный премиальный кроссовер с богатым оснащением и высоким уровнем комфорта.

