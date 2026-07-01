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laplacinte
8 Июля 2026, 08:00
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Фестиваль «La Plăcinte» – Ритм, вкус и хорошее настроение Ⓟ

Фестиваль «La Plăcinte» приглашает всю страну на крупнейший фестиваль, посвящённый молдавским традициям, культуре и гастрономии.

8 и 9 августа в Ботаническом саду Кишинёва Фестиваль «La Plăcinte» превратится в настоящую молдавскую деревню, где аутентичные традиции, живая музыка, традиционные блюда и развлечения для всей семьи сплетутся в уникальный опыт.

Два дня концертов с самыми любимыми отечественными артистами:

8 августа 2026
1. Клеопатра и Павел Стратан 
2. Паша Парфени
3. Фуего
4. Габриел Небуну
5. Адриана Окишану
6. Молдавский мегамикс

9 августа 2026
 1. Сатоши 
2. Акорд
3. Йонел Истрати
4. Нелли Чобану
5. Молдавский мегамикс

Аутентичные обычаи и традиции:
Самая большая «Бабэ Нягрэ» / Борьба «За Барашка» / Давка винограда / Реконструкция молдавской свадьбы / Кулинарные соревнования «Секрет плацинды».

Ярмарка мастеров и местных производителей:
Народные ремесленники и мастера / Местные производители / Фермеры из регионов страны.

Семейная зона — мастер-классы и развлечения: 
Большая зона с игровыми площадками / Мастер-классы для детей и взрослых / Эстафеты и конкурсы / Караоке и Сказки на свежем воздухе / Зоопарк.

Молдавская гастрономия:
Плацинды и традиционные вертуты / Мясо на гриле и аутентичные блюда / Десерты и мороженое / Безалкогольные напитки и местные вина.

Дресс-код: 
Блузка-Ие, молдавские наряды или белая одежда — стань частью аутентичной атмосферы фестиваля!

Организатор: сеть ресторанов «La Plăcinte» 
В партнёрстве с: Purcari, Coca-Cola, Bere Chișinău, Andy’s, Ciao Cacao, Gustland, Lake House, Il Forno.

Билеты:
- Билет 1 день – 100 леев
- Абонемент 2 дня – 150 леев
- Семейный абонемент 1 день – 250 леев (2 взрослых + 2 детей до 14 лет)
- Семейный абонемент 2 дня – 450 леев (2 взрослых + 2 детей до 14 лет)

Забронируй билет сейчас на www.iticket.md или на www.laplacinte.md и стань частью самого аутентичного летнего фестиваля!

Источник
laplacinte
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