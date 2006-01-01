Chisinau Marathon: Часы Garmin в стартовом пакете Ⓟ

В этом году организаторы maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 подготовили необычный сюрприз. Один из участников получит Golden Starter Kit с часами Garmin.

Получить стартовый пакет и вместе с ним спортивные часы Garmin? В этом году такая возможность появится у каждого зарегистрированного участника maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.

Организаторы подготовили Golden Starter Kit — единственный особенный стартовый пакет, внутри которого будет находиться Garmin.

Самое интересное — победителя не знает никто. Даже организаторы.

31 августа в 12:00 случайным образом будет выбран только стартовый номер (BIB), без имени участника. На этом этапе никто не будет знать, кому принадлежит счастливый номер.

Интрига сохранится до 4 сентября, 12:00, когда будут опубликованы официальные стартовые списки. Именно тогда станет известно, кто станет обладателем Golden Starter Kit.

Чтобы принять участие, не нужно выполнять дополнительные задания, заполнять анкеты или отдельно регистрироваться. Достаточно оформить участие в maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 до момента проведения жеребьевки.

Каждый зарегистрированный участник автоматически получает шанс выиграть главный приз.

Регистрируйтесь прямо сейчас — возможно, именно ваш стартовый номер станет счастливым и принесёт вам удачу!