Bariesun - секрет лета без компромиссов Ⓟ

Путешествия, прогулки под открытым небом, отдых у моря, активные выходные с семьей и друзьями — всё это должно приносить удовольствие, а не заставлять беспокоиться о последствиях солнечного воздействия.

Однако существует факт, о котором многие забывают: по данным Всемирной организации здравоохранения, до 90% видимых признаков преждевременного старения кожи связаны именно с воздействием ультрафиолета. Морщины, пигментные пятна и потеря упругости кожи зачастую являются не возрастными изменениями, а результатом накопленного солнечного повреждения.

Миф, который пора оставить в прошлом

Многие по-прежнему считают, что солнцезащитный крем нужен только во время отдыха на пляже. На самом деле ультрафиолет сопровождает нас ежедневно: во время прогулок по городу, поездок за рулем, занятий спортом на свежем воздухе, отдыха на террасе кафе и даже через оконные стекла. Именно поэтому современные дерматологи рекомендуют использовать SPF каждый день, независимо от времени года и места нахождения.

Сегодня солнцезащитное средство — это уже не просто защита от ожогов. Это полноценный ежедневный уход, который помогает сохранить здоровье, молодость и красоту кожи на долгие годы.

Что действительно угрожает коже летом?

1. Фотостарение: процесс, который начинается незаметно

Даже когда кожа не обгорает, ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на клетки, повреждая их структуру и ускоряя процессы старения. Дополнительную нагрузку оказывает и синий свет (HEV-излучение), которому мы ежедневно подвергаемся через экраны смартфонов, планшетов и компьютеров.

Инновация Uriage: Гамма Bariésun сочетает четыре фотостабильных фильтра нового поколения и запатентованную технологию Telomeres Protect (Skin Shield), которая помогает защищать теломеры — важные показатели клеточной молодости. Такой подход позволяет эффективно противостоять фотостарению даже в условиях интенсивного солнечного воздействия.

2. Обезвоживание и оксидативный стресс

Под воздействием солнца кожа теряет влагу быстрее, становится более чувствительной, тусклой и менее устойчивой к внешним агрессорам. Для решения этой проблемы в состав средств Bariésun входят витамин Е и комплекс Aquaspongine, которые помогают нейтрализовать действие свободных радикалов и поддерживать оптимальный уровень увлажнения.

Особое место занимает Термальная вода Uriage — уникальный природный актив с минерализацией 11 000 мг/л. Благодаря богатому содержанию минералов она:

успокаивает кожу после пребывания на солнце;

способствует длительному увлажнению;

помогает укрепить естественный защитный барьер кожи;

снижает ощущение дискомфорта и чувствительности.

Безопасность для кожи и планеты

Современная защита кожи должна быть безопасной не только для человека, но и для окружающей среды. Поэтому продукты Bariésun разработаны в соответствии со стандартом Ocean Respect. Формулы учитывают воздействие на морские экосистемы, а упаковка содержит переработанный пластик, что позволяет уменьшать экологический след без компромиссов в эффективности.

Как выбрать свой Bariésun?

Каждая кожа имеет свои особенности, поэтому гамма Bariésun предлагает решения для различных потребностей.

Для комбинированной и жирной кожи: Bariésun Aqua Fluide Ultra-Mat SPF50+



Ультралегкий матирующий флюид быстро впитывается, не оставляет липкости и блеска, обеспечивая комфорт в течение всего дня. Отлично подходит в качестве базы под макияж.

Для экстремальных условий и чувствительной кожи: Bariésun 100 Fluide Extreme SPF50+



Обеспечивает максимально высокий уровень защиты для кожи, склонной к солнечным реакциям и аллергии. Формула без отдушек подходит даже для самой чувствительной кожи.

Для всей семьи: Невидимый спрей Bariésun SPF30+



Практичный формат для лица, тела и волос. Легкая текстура, высокая водостойкость и комфортное нанесение делают его идеальным спутником летнего отдыха.

Для детей: Детское увлажняющее молочко Bariésun SPF50+



Специально разработано для нежной детской кожи. Гипоаллергенная формула обеспечивает надежную защиту от солнца и сохраняет комфорт даже во время активных игр на пляже.

Для красивого загара без солнечного риска: Автозагар Bariésun Auto-Bronzant



Увлажняющий спрей-дымка помогает получить ровный естественный оттенок кожи без воздействия ультрафиолетовых лучей.

Свобода Вашего лета

Настоящая свобода летом — это возможность проводить больше времени на солнце, не жертвуя здоровьем кожи. Именно такую философию воплощает Bariésun: передовая дерматологическая защита, ежедневный комфорт и ответственное отношение к окружающей среде. Потому что лето должно оставлять после себя воспоминания, а не последствия.

Где купить? Спрашивайте гамму Uriage Bariésun в аптечной сети Felicia по всей Молдове или заказывайте онлайн на сайте felicia.md.