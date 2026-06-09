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grandhall.md logograndhall
9 Июня 2026, 17:30
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Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной Ⓟ

Уже через два дня стартует FIFA World Cup 2026, и внимание миллионов болельщиков по всему миру будет приковано к национальным командам, их звёздам и легендарным цветам.

В магазине adidas представлена масштабная коллекция официальной экипировки национальных сборных, которая позволит каждому поклоннику футбола почувствовать себя частью главного футбольного события года. Аргентина, Испания, Германия, Италия представлены в официальной экипировке adidas, созданной с использованием современных спортивных технологий для максимального комфорта как на стадионе, так и в повседневной жизни. Поддержи свою сборную и встреть FIFA World Cup 2026 вместе с adidas.

Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной

Для поклонников сборной Аргентины в магазине adidas доступна официальная экипировка команды. Легендарная футболка Argentina Home представлена по цене 1 999 леев, а шорты Argentina Home доступны за 999 леев. Дополнить комплект можно футбольным мячом в стиле национальной сборной Аргентины. Эта коллекция сочетает узнаваемые бело-голубые цвета, современные спортивные технологии и дух одной из самых титулованных команд мирового футбола.

Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной

Для тех, кто предпочитает альтернативный дизайн, представлена стильная футболка Argentina Away стоимостью 1 999 леев. Дополнить образ помогут аксессуары в фирменном стиле национальной сборной: кепка за 699 леев и вместительный рюкзак за 999 леев. Эти модели станут отличным выбором как для тренировок и активного отдыха, так и для повседневного использования, позволяя подчеркнуть поддержку одной из самых ярких команд мирового футбола.

Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной

Для поклонников сборной Германии в adidas представлена официальная коллекция, вдохновлённая традициями одной из самых успешных команд мирового футбола. Футболка adidas Germany Home доступна по 1 999 леев, а шорты Germany Home — 999 леев. Благодаря современным материалам и комфортному крою эта экипировка подойдёт как для игры, так и для активного отдыха. Мяч Trionda Germany Home за 399 леев это отличный аксессуар для тренировок, коллекции или подарок для настоящих поклонников футбола.

Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной

Для тех, кто хочет поддерживать сборную Германии не только на домашних матчах, в adidas также доступна футболка Germany Away. Модель отличается современным дизайном и создана для максимального комфорта как во время игры, так и в повседневной жизни. Поклонникам спортивного стиля стоит обратить внимание на футболку adidas Germany Tiro за 1199 леев. Эта модель сочетает в себе футбольное наследие Германии и удобство тренировочной экипировки, что делает её отличным выбором для активного образа жизни. 

Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной

Для поклонников сборной Италии в adidas представлена коллекция, вдохновлённая богатой историей и традициями итальянского футбола. Футболка adidas Italy Home доступна по цене 1 999 лее, а шорты adidas Italy Home за 999 леев. Классический синий цвет и современный спортивный дизайн делают эту экипировку отличным выбором как для игры, так и для поддержки любимой команды во время международных матчей. Дополнить коллекцию можно футбольным мячом Trionda Italy Home Mini за 299 леев. 

Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной

Для поклонников сборной Испании в магазине adidas представлена официальная форма сборной Испании, вдохновлённая ярким стилем и победными традициями испанского футбола. Футболка adidas Spain Home доступна за 1 999 леев, а шорты adidas Spain Home — 999 леев. Современные материалы и удобный крой обеспечивают комфорт как во время тренировок и игры, так и в повседневной жизни. Дополнить комплект можно футбольным мячом Trionda Spain Home Mini стоимостью 399 леев. Коллекция сборной Испании сочетает спортивные технологии adidas, узнаваемый дизайн и энергию одной из самых зрелищных национальных команд мира.

Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной

Наша коллекция сборной Испании включает всё необходимое для настоящих поклонников национальной команды. Футболка Spain Away стоимостью 1 999 леев, помогает сохранить ощущение свежести даже в самые напряжённые моменты матча. Узнаваемая символика сборной подчёркивает вашу поддержку одной из самых титулованных команд мирового футбола. Дополнить образ помогут фирменные аксессуары в цветах сборной Испании: кепка adidas Spain за 699 леев и рюкзак Spain за 999 леев. 

Ждём вас в магазине adidas на 3-м этаже Grand Hall & Baby Hall, где вы сможете познакомиться со всеми актуальными моделями и подобрать экипировку, которая подчеркнёт вашу любовь к игре и любимой сборной.

Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной

Источник
grandhall.md logograndhall
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