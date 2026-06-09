Adidas: Встречай FIFA World Cup 2026 в цветах любимой сборной Ⓟ

В магазине adidas представлена масштабная коллекция официальной экипировки национальных сборных, которая позволит каждому поклоннику футбола почувствовать себя частью главного футбольного события года. Аргентина, Испания, Германия, Италия представлены в официальной экипировке adidas, созданной с использованием современных спортивных технологий для максимального комфорта как на стадионе, так и в повседневной жизни. Поддержи свою сборную и встреть FIFA World Cup 2026 вместе с adidas.

Для поклонников сборной Аргентины в магазине adidas доступна официальная экипировка команды. Легендарная футболка Argentina Home представлена по цене 1 999 леев, а шорты Argentina Home доступны за 999 леев. Дополнить комплект можно футбольным мячом в стиле национальной сборной Аргентины. Эта коллекция сочетает узнаваемые бело-голубые цвета, современные спортивные технологии и дух одной из самых титулованных команд мирового футбола.

Для тех, кто предпочитает альтернативный дизайн, представлена стильная футболка Argentina Away стоимостью 1 999 леев. Дополнить образ помогут аксессуары в фирменном стиле национальной сборной: кепка за 699 леев и вместительный рюкзак за 999 леев. Эти модели станут отличным выбором как для тренировок и активного отдыха, так и для повседневного использования, позволяя подчеркнуть поддержку одной из самых ярких команд мирового футбола.

Для поклонников сборной Германии в adidas представлена официальная коллекция, вдохновлённая традициями одной из самых успешных команд мирового футбола. Футболка adidas Germany Home доступна по 1 999 леев, а шорты Germany Home — 999 леев. Благодаря современным материалам и комфортному крою эта экипировка подойдёт как для игры, так и для активного отдыха. Мяч Trionda Germany Home за 399 леев это отличный аксессуар для тренировок, коллекции или подарок для настоящих поклонников футбола.

Для тех, кто хочет поддерживать сборную Германии не только на домашних матчах, в adidas также доступна футболка Germany Away. Модель отличается современным дизайном и создана для максимального комфорта как во время игры, так и в повседневной жизни. Поклонникам спортивного стиля стоит обратить внимание на футболку adidas Germany Tiro за 1199 леев. Эта модель сочетает в себе футбольное наследие Германии и удобство тренировочной экипировки, что делает её отличным выбором для активного образа жизни.

Для поклонников сборной Италии в adidas представлена коллекция, вдохновлённая богатой историей и традициями итальянского футбола. Футболка adidas Italy Home доступна по цене 1 999 лее, а шорты adidas Italy Home за 999 леев. Классический синий цвет и современный спортивный дизайн делают эту экипировку отличным выбором как для игры, так и для поддержки любимой команды во время международных матчей. Дополнить коллекцию можно футбольным мячом Trionda Italy Home Mini за 299 леев.

Для поклонников сборной Испании в магазине adidas представлена официальная форма сборной Испании, вдохновлённая ярким стилем и победными традициями испанского футбола. Футболка adidas Spain Home доступна за 1 999 леев, а шорты adidas Spain Home — 999 леев. Современные материалы и удобный крой обеспечивают комфорт как во время тренировок и игры, так и в повседневной жизни. Дополнить комплект можно футбольным мячом Trionda Spain Home Mini стоимостью 399 леев. Коллекция сборной Испании сочетает спортивные технологии adidas, узнаваемый дизайн и энергию одной из самых зрелищных национальных команд мира.

Наша коллекция сборной Испании включает всё необходимое для настоящих поклонников национальной команды. Футболка Spain Away стоимостью 1 999 леев, помогает сохранить ощущение свежести даже в самые напряжённые моменты матча. Узнаваемая символика сборной подчёркивает вашу поддержку одной из самых титулованных команд мирового футбола. Дополнить образ помогут фирменные аксессуары в цветах сборной Испании: кепка adidas Spain за 699 леев и рюкзак Spain за 999 леев.

Ждём вас в магазине adidas на 3-м этаже Grand Hall & Baby Hall, где вы сможете познакомиться со всеми актуальными моделями и подобрать экипировку, которая подчеркнёт вашу любовь к игре и любимой сборной.