Un medic a numit înghețata considerată cea mai puțin dăunătoare pentru sănătate.

Înghețata simplă, pe bază de lapte sau unt, este considerată cea mai puțin dăunătoare.

Înghețata complet „benefică” din punct de vedere medical nu există, totuși, este un desert care de obicei conține zahăr, grăsimi și destul de multe calorii, transmite gazeta.ru.

Totuși, cea mai inofensivă variantă este considerată înghețata clasică de lapte sau smântână, cu o compoziție cât mai simplă, a povestit Elena Ostrovskaia, endocrinolog din Rusia.

„Baza acestei înghețate este laptele sau smântâna, ceea ce înseamnă proteine, calciu și grăsimi lactate. În plus, produsele lactate sunt bogate în triptofan, un aminoacid care participă la sinteza serotoninei și melatoninei, substanțe care influențează starea de spirit și calitatea somnului”, a explicat ea.

Mulți consideră că gheața cu fructe este o alternativă mai sănătoasă la înghețata cremoasă, dar acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Conține într-adevăr mai puține grăsimi, însă zahărul poate fi destul de mult.

„Atunci când alegeți înghețata, trebuie să acordați atenție nu etichetelor colorate de pe ambalaj, ci compoziției. Cu cât lista ingredientelor este mai scurtă și mai clară, cu atât mai bine. Ideal, baza ar trebui să fie laptele sau smântâna, nu siropuri, arome sau înlocuitori de grăsimi lactate”, a remarcat specialistul.

Dacă zahărul, siropul de glucoză, siropul de fructoză sau alți îndulcitori sunt printre primele ingrediente, cel mai probabil sunt în cantitate mare în produs.

„De asemenea, trebuie să fiți atenți la culorile prea vii, acidulate — în special albastru, verde aprins sau violet intens la înghețată. De obicei, acestea indică o cantitate mare de coloranți și arome”, a avertizat medicul.

În prezent, pe piață se găsesc înghețate cu conținut redus de zahăr sau variante proteice, cu un conținut crescut de proteine. Pentru persoanele care urmăresc o dietă, acestea pot fi un compromis bun.

„Dar este important să rețineți că nici aceste deserturi nu sunt întotdeauna mai puțin calorice: producătorii uneori compensează gustul și textura cu îndulcitori, arome și alte adaosuri”, a subliniat ea.

O persoană sănătoasă nu va avea de suferit de pe urma unei porții mici de înghețată din când în când.

„Principalul este să nu înlocuiți o masă completă cu înghețată și să urmăriți compoziția. Persoanele cu diabet zaharat, pancreatită cronică și unele tulburări metabolice trebuie să fie mai prudente cu înghețata — și să țină cont de cantitatea de zahăr și grăsimea produsului”, a concluzionat medicul Ostrovskaia.