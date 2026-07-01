Studiu: Mirosul de ciocolată poate face antrenamentele mai ușoare.

Mirosul de ciocolată poate ajuta la antrenamente mai eficiente chiar și pe stomacul gol. La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Universitatea din Malaezia.

În studiu au participat 23 de bărbați cu vârste între 20 și 25 de ani, care au făcut antrenamentul după o postire de zece ore. În timpul exercițiilor la aparatul pentru extensia picioarelor, înainte de fiecare serie și între ele, participanților li s-a permis să miroasă ciocolată neagră (90% cacao), ciocolată cu lapte (60% cacao) sau apă fără miros, scrie frontiersin.org.

Rezultatele au arătat că aroma ciocolatei negre a crescut semnificativ rezistența. În medie, bărbații au făcut aproximativ cu 18 repetări mai multe decât în antrenamentul fără stimul olfactiv. Ciocolata cu lapte a avut, de asemenea, un efect, dar mai slab — aproximativ nouă repetări suplimentare.

Totodată, participanții nu simțeau că se antrenează mai greu. Pe o scară subiectivă a efortului, evaluările lor au rămas aceleași indiferent de miros, deși în realitate au făcut mai multă muncă. În plus, mirosul de ciocolată neagră reducea senzația de foame și intensifica senzația de sațietate, în timp ce ciocolata cu lapte era percepută în principal ca un miros mai plăcut, dar influența sa asupra apetitului era aproape inexistentă.

Autorii consideră că efectul este legat de așa-numita fază cefalică a digestiei, reacția organismului la mirosul alimentelor înainte de consumul acestora. Aroma poate activa zonele creierului responsabile de senzația de foame, motivație și așteptarea hranei. Potrivit cercetătorilor, mirosul de ciocolată neagră creează impresia în organism că urmează să primească o hrană sățioasă, ceea ce face antrenamentul mai ușor de suportat.

Oamenii de știință subliniază că studiul are limitări. Au participat un număr mic de bărbați tineri, iar mecanismul de acțiune al mirosului rămâne o ipoteză. Cu toate acestea, rezultatele arată că o simplă stimulare olfactivă poate deveni o metodă neobișnuită de a crește eficiența antrenamentelor pe stomacul gol, fără consum suplimentar de calorii.