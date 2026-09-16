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theguardian.com logotheguardian
16 Septembrie 2026, 21:00
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Studiu: Interesul pentru psihologie crește datorită utilității acesteia în era inteligenței artificiale

Psihologia a devenit unul dintre cele mai solicitate domenii de studiu în universitățile britanice: în ianuarie 2026, numărul cererilor pentru programele respective a crescut cu 4,9% față de anul trecut.

Studiu: Interesul pentru psihologie crește datorită utilității acesteia în era inteligenței artificiale.
Studiu: Interesul pentru psihologie crește datorită utilității acesteia în era inteligenței artificiale.

Popularitatea specialității nu se datorează doar interesului pentru sănătatea mintală: absolvenții dobândesc competențe de analiză a datelor, gândire critică și comunicare, solicitate într-o gamă largă de profesii, relatează theguardian.com.

Pentru absolvenți, psihologia devine o modalitate de a îmbina studiul omului cu alte discipline științifice. James Ainge, de la Universitatea St Andrews din Marea Britanie, a remarcat că această disciplină se află „la intersecția dintre știință și disciplinele umaniste”. Studenții pot studia simultan emoțiile umane, neuroștiința și chiar modelarea computerizată a comportamentului, competențe care le vor fi utile indiferent de profesia aleasă.

Interesul pentru specialitate este susținut și de legătura acesteia cu probleme actuale. Jess Lomas, responsabilă de recrutarea studenților pentru programele de psihologie de la Universitatea din Sheffield, a declarat că solicitanții sunt atrași de subiecte cu care se confruntă în viața de zi cu zi: dezvoltarea inteligenței artificiale, utilizarea smartphone-urilor și sănătatea mintală. Psihologia le oferă instrumente pentru a-și studia propriul stil de viață și le permite să lucreze în domenii legate de ajutorarea oamenilor.

Totodată, diploma nu limitează absolventul la o singură profesie. După studii, aceștia activează în sănătate, învățământ, precum și în marketing, administrația publică și sectorul corporativ.

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