Studiu: După doar 5 minute de miros de cafea, oamenilor li se schimbă starea de spirit și activitatea cerebrală.

Oamenii de știință japonezi au constatat că chiar și o scurtă inhalare a aromei de cafea proaspăt preparată poate îmbunătăți rapid starea emoțională și reduce nivelul de stres.

La tinerii participanți la experiment, după numai cinci minute de inhalare a aromei de cafea, au scăzut indicatorii de anxietate, oboseală și deprimare. Totodată, frecvența cardiacă practic nu s-a modificat.

Cercetătorii de la Universitatea Farmaceutică Showa (Japonia) au studiat în mod complex modul în care organismul uman reacționează la mirosul cafelei fără consumul direct al acesteia. Anterior, oamenii de știință au analizat influența aromei de cafea doar asupra unor indicatori separați, de exemplu asupra memoriei de lucru sau a nivelului hormonului de stres cortizol, însă nu au urmărit în mod complex modificările psihologice și fiziologice. Rezultatele lucrării științifice au fost publicate în revista Nutrients.

Participanții au fost plasați într-o încăpere aerisită, fără mirosuri străine, unde, la o distanță de jumătate de metru de ei, era pusă o ceașcă de cafea proaspăt preparată. Timp de cinci minute, voluntarii au inhalat pur și simplu aroma cafelei în ritmul lor obișnuit.

Înainte și imediat după procedură, oamenii de știință le-au măsurat starea emoțională cu ajutorul scalei psihologice standardizate POMS (test pentru evaluarea nivelului de anxietate, oboseală și depresivitate), au înregistrat indicatorii activității cerebrale, precum și frecvența cardiacă.

Rezultatele au arătat un efect psihologic perceptibil al mirosului de cafea. La participanți a scăzut semnificativ indicele total al disconfortului emoțional: în special, voluntarii au resimțit mai puțină tensiune, anxietate și oboseală. În paralel cu schimbarea dispoziției, senzorii au înregistrat o creștere mică, dar constantă, a indicelui de relaxare cerebrală pentru toți participanții la experiment (de la 0,74 la 0,78 din 1). În același timp, pulsul și ritmul cardiac al voluntarilor au rămas neschimbate — cofeina nu a ajuns în sânge, astfel că sistemul cardiovascular nu a primit un impuls stimulant.

Autorii articolului au subliniat că modificările psihologice și cerebrale au loc în paralel, însă nu sunt neapărat provocate de un singur mecanism fiziologic. În plus, studiul a fost unul-pilot și nu a inclus un grup de control (de exemplu, cu un miros placebo), astfel că o parte din relaxare ar fi putut fi legată de simpla odihnă de cinci minute în liniște. Totuși, lucrarea științifică a demonstrat clar: aroma cafelei acționează ca un stimul olfactiv independent, capabil să reducă rapid tensiunea psihologică.