Studiu: Dimineața, organismul arde cu 44% mai multe calorii după masă.

Oamenii de știință de la Spitalul General Brigham din Massachusetts au constatat că organismul consumă semnificativ mai multă energie pentru digestia alimentelor dimineața decât seara.

Cauza pare să fie legată de ceasul biologic intern și nu de somn sau de activitatea fizică. Studiul a fost publicat în revista Metabolism.

La experiment au participat 16 adulți supraponderali sau cu obezitate. Voluntarii au stat timp de 36 de ore în aceleași condiții — la lumină slabă, fără efort fizic și fără ceasuri. Astfel, oamenii de știință au încercat să perturbe percepția timpului la participanți și să excludă orice factor extern care ar putea influența apetitul. La fiecare șase ore, voluntarii primeau porții identice de mâncare.

După fiecare masă, cercetătorii au măsurat consumul de oxigen și eliminarea dioxidului de carbon, pentru a determina câtă energie cheltuie organismul pentru digestia alimentelor. Acest proces se numește termogeneză indusă de dietă (TID).

S-a constatat că TID avea un ritm circadian pronunțat. Valoarea maximă era atinsă în jurul orei opt dimineața, iar cea minimă — în jurul orei opt seara. Diferența dintre valoarea maximă și cea minimă era de 44% — după aceeași porție de mâncare, organismul cheltuia dimineața semnificativ mai multă energie pentru procesarea acesteia.

Chiar și după ce oamenii de știință au luat în calcul fluctuațiile circadiene naturale ale metabolismului bazal, efectul s-a menținut: TID era dimineața cu aproximativ 29% mai mare decât seara.

„În același timp, este vorba despre o cantitate mică de energie — diferența era de circa șapte-zece kcal pentru o masă. Doar acest mecanism explică acumularea în greutate în cazul alimentației târzii. Rezultatele arată altceva: ora mesei influențează, în sine, câtă energie cheltuie organismul după masă, chiar și atunci când somnul, activitatea fizică, iluminarea și compoziția alimentelor sunt identice”, au explicat oamenii de știință.

Autorii presupun că un asemenea ritm circadian poate fi unul dintre factorii care explică de ce alimentația târzie regulată poate îngreuna controlul greutății. Totuși, studiul a fost mic și a fost realizat doar pe adulți supraponderali sau cu obezitate, astfel că nu se știe în ce măsură aceste rezultate sunt aplicabile altor grupuri de persoane.