theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
15 Septembrie 2026, 08:34
5 209
Copiază linkul
Link copiat

Studiu: Dimineața, organismul arde cu 44% mai multe calorii după masă

Oamenii de știință de la Spitalul General Brigham din Massachusetts au constatat că organismul consumă semnificativ mai multă energie pentru digestia alimentelor dimineața decât seara.

Studiu: Dimineața, organismul arde cu 44% mai multe calorii după masă.
Studiu: Dimineața, organismul arde cu 44% mai multe calorii după masă.

Cauza pare să fie legată de ceasul biologic intern și nu de somn sau de activitatea fizică. Studiul a fost publicat în revista Metabolism.

La experiment au participat 16 adulți supraponderali sau cu obezitate. Voluntarii au stat timp de 36 de ore în aceleași condiții — la lumină slabă, fără efort fizic și fără ceasuri. Astfel, oamenii de știință au încercat să perturbe percepția timpului la participanți și să excludă orice factor extern care ar putea influența apetitul. La fiecare șase ore, voluntarii primeau porții identice de mâncare.

După fiecare masă, cercetătorii au măsurat consumul de oxigen și eliminarea dioxidului de carbon, pentru a determina câtă energie cheltuie organismul pentru digestia alimentelor. Acest proces se numește termogeneză indusă de dietă (TID).

S-a constatat că TID avea un ritm circadian pronunțat. Valoarea maximă era atinsă în jurul orei opt dimineața, iar cea minimă — în jurul orei opt seara. Diferența dintre valoarea maximă și cea minimă era de 44% — după aceeași porție de mâncare, organismul cheltuia dimineața semnificativ mai multă energie pentru procesarea acesteia.

Chiar și după ce oamenii de știință au luat în calcul fluctuațiile circadiene naturale ale metabolismului bazal, efectul s-a menținut: TID era dimineața cu aproximativ 29% mai mare decât seara.

„În același timp, este vorba despre o cantitate mică de energie — diferența era de circa șapte-zece kcal pentru o masă. Doar acest mecanism explică acumularea în greutate în cazul alimentației târzii. Rezultatele arată altceva: ora mesei influențează, în sine, câtă energie cheltuie organismul după masă, chiar și atunci când somnul, activitatea fizică, iluminarea și compoziția alimentelor sunt identice”, au explicat oamenii de știință.

Autorii presupun că un asemenea ritm circadian poate fi unul dintre factorii care explică de ce alimentația târzie regulată poate îngreuna controlul greutății. Totuși, studiul a fost mic și a fost realizat doar pe adulți supraponderali sau cu obezitate, astfel că nu se știe în ce măsură aceste rezultate sunt aplicabile altor grupuri de persoane.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici