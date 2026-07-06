Studiu: Cometa 3I/ATLAS s-a format cu mult înainte de apariția Sistemului Solar.

O echipă internațională de cercetători a stabilit că obiectul interstelar 3I/ATLAS s-a format în urmă cu aproximativ 10 miliarde de ani, într-una dintre regiunile reci ale Căii Lactee.

Astronomii au studiat cometa după ce, în 2025, aceasta a trecut prin partea interioară a Sistemului Solar, între orbitele Pământului și Marte. În timpul apropierii de Soare, gheața de la suprafață a început să se evapore, ceea ce a permis specialiștilor să analizeze gazele eliberate cu ajutorul spectrografului infraroșu NIRSpec al telescopului spațial James Webb, transmite nature.com.

Analiza a arătat o concentrație neobișnuit de mare de deuteriu — un izotop greu al hidrogenului. Concentrația acestuia a fost de peste 30 de ori mai mare decât la toate cometele cunoscute din Sistemul Solar. Potrivit cercetătorilor, astfel de valori s-au putut forma doar în condiții de temperaturi foarte scăzute în etapele timpurii ale dezvoltării galaxiei.

Un alt indiciu al vechimii obiectului a fost raportul izotopilor de carbon. În cometa studiată s-a descoperit o cantitate extrem de scăzută de carbon-13 în comparație cu carbonul-12. Deoarece cantitatea de carbon-13 în Calea Lactee a crescut treptat odată cu apariția noilor generații de stele, deficitul său indică faptul că obiectul s-a format înainte de o îmbogățire chimică semnificativă a galaxiei.

În plus, cercetătorii au descoperit în coada gazoasă a cometei 3I/ATLAS compuși ai cianurii. Aceste substanțe sunt considerate compuși prebiotici, implicați în procesele chimice care stau la baza formării moleculelor organice. Autorii studiului susțin că descoperirea sprijină ipoteza potrivit căreia componentele necesare apariției vieții sunt răspândite în diferite regiuni ale Universului.