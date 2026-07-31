Schimbarea climei a crescut de 20 de ori probabilitatea mega incendiilor în Spania.

Din cauza schimbărilor climatice, incendiile forestiere devastatoare din Spania ar putea avea loc acum de 20 de ori mai des.

Încălzirea globală a majorat, de asemenea, cel puțin de două ori probabilitatea condițiilor meteorologice extreme, care în această vară au dus la incendii forestiere de amploare în Franța. La această concluzie au ajuns oamenii de știință, care au publicat rezultatele unei analize rapide, scrie Politico, transmite unian.net.

Se menționează că incendii mari au cuprins zonele din apropierea orașelor Bordeaux și Madrid. Forța elementelor a obligat mii de oameni să-și părăsească locuințele și a distrus sute de clădiri. Răspândirea focului a fost favorizată de seceta prelungită, temperaturile neobișnuit de ridicate și vântul puternic.

Potrivit unui studiu al grupului internațional de cercetare World Weather Attribution, combinația dintre temperaturi ridicate, sol uscat și vreme cu vânt, din cauza schimbărilor climatice, a devenit cel puțin de două ori mai probabilă în Franța și de 20 de ori mai probabilă în Spania.

Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală a crescut semnificativ probabilitatea unei veri record în Europa de Vest la sfârșitul lunii iunie și a secetei de primăvară, care creează condiții ideale pentru izbucnirea incendiilor.

Mega incendiile actuale arată cât de repede căldura extremă și peisajele uscate transformă aprinderile obișnuite în catastrofe naționale. Șeful direcției climatice a ONU, Simon Still, a declarat că arderea cărbunelui, petrolului și gazului intensifică încălzirea și face ca astfel de dezastre să fie și mai devastatoare.

Calculele au arătat că, în condițiile climatice actuale, asemenea condiții periculoase pentru incendii vor apărea aproximativ o dată la 20 de ani în sud-vestul Franței și o dată la șase ani în centrul Spaniei.

Printre principalele cauze pe care oamenii de știință le indică pentru creșterea riscului de incendiu se numără contrastele din vreme: după o iarnă umedă a venit o primăvară uscată. Acest lucru a dus la o creștere explozivă a vegetației, care apoi s-a uscat și a devenit combustibil ideal pentru foc.

Potrivit autorului principal al studiului, ceea ce se întâmplă în Franța și Spania nu este o întâmplare, ci o consecință directă a schimbărilor climatice antropice.