Oamenii de știință prezintă cum arată acum corpul feminin ideal.

Atracția formei feminine este determinată de raportul dintre talie și bust.

Cercetătorii de la Universitatea pentru Femei Wayo (Japonia) au stabilit că bărbații din prezent, atunci când evaluează atractivitatea feminină, acordă mai multă atenție proporțiilor dintre talie și piept, nu raportului clasic dintre talie și șolduri. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Japanese Psychological Research (JPR).

La studiu au participat 398 de bărbați japonezi cu vârste cuprinse între 20 și 59 de ani. Voluntarilor li se prezentau imagini generate pe calculator cu siluete feminine, modificând doar raportul dintre talie și piept și dintre talie și șolduri, în timp ce restul parametrilor rămâneau identici.

S-a dovedit că participanții considerau cele mai atractive siluetele cu un raport talie-piept de la 0,6 la 0,7 — adică cu o talie îngustă și un piept relativ mare. În același timp, modificarea raportului talie-șolduri aproape nu influența evaluările atractivității.

Potrivit autorilor, acest lucru pune sub semnul întrebării teoria răspândită conform căreia principalul indicator al atractivității este raportul dintre talie și șolduri. Cercetătorii presupun că în lucrările anterioare rolul șoldurilor ar fi putut fi supraestimat, deoarece un piept mai mare face vizual talia să pară mai subțire.

Cercetătorii mai menționează că figura cu cele mai mari evaluări apare în viața reală destul de rar. În opinia lor, concepțiile moderne despre corpul ideal pot fi formate sub influența filmelor, publicității și a rețelelor sociale, unde astfel de proporții se întâlnesc mult mai des decât în populația generală.

În același timp, autorii subliniază că rezultatele nu pot fi considerate universale. La studiu au participat doar bărbați japonezi, astfel încât preferințele pot diferi în alte țări și culturi. În plus, lucrarea a vizat doar figurile cu o constituție medie — concluziile pot fi diferite pentru femeile mai slabe sau mai pline.