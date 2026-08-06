theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
6 August 2026, 10:02
12 241
Copiază linkul
Link copiat

Oamenii de știință prezintă cum arată acum corpul feminin ideal

Atracția formei feminine este determinată de raportul dintre talie și bust.

Oamenii de știință prezintă cum arată acum corpul feminin ideal.
Oamenii de știință prezintă cum arată acum corpul feminin ideal.

Cercetătorii de la Universitatea pentru Femei Wayo (Japonia) au stabilit că bărbații din prezent, atunci când evaluează atractivitatea feminină, acordă mai multă atenție proporțiilor dintre talie și piept, nu raportului clasic dintre talie și șolduri. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Japanese Psychological Research (JPR).

La studiu au participat 398 de bărbați japonezi cu vârste cuprinse între 20 și 59 de ani. Voluntarilor li se prezentau imagini generate pe calculator cu siluete feminine, modificând doar raportul dintre talie și piept și dintre talie și șolduri, în timp ce restul parametrilor rămâneau identici.

S-a dovedit că participanții considerau cele mai atractive siluetele cu un raport talie-piept de la 0,6 la 0,7 — adică cu o talie îngustă și un piept relativ mare. În același timp, modificarea raportului talie-șolduri aproape nu influența evaluările atractivității.

Potrivit autorilor, acest lucru pune sub semnul întrebării teoria răspândită conform căreia principalul indicator al atractivității este raportul dintre talie și șolduri. Cercetătorii presupun că în lucrările anterioare rolul șoldurilor ar fi putut fi supraestimat, deoarece un piept mai mare face vizual talia să pară mai subțire.

Cercetătorii mai menționează că figura cu cele mai mari evaluări apare în viața reală destul de rar. În opinia lor, concepțiile moderne despre corpul ideal pot fi formate sub influența filmelor, publicității și a rețelelor sociale, unde astfel de proporții se întâlnesc mult mai des decât în populația generală.

În același timp, autorii subliniază că rezultatele nu pot fi considerate universale. La studiu au participat doar bărbați japonezi, astfel încât preferințele pot diferi în alte țări și culturi. În plus, lucrarea a vizat doar figurile cu o constituție medie — concluziile pot fi diferite pentru femeile mai slabe sau mai pline.

Oamenii de știință prezintă cum arată acum corpul feminin ideal

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici