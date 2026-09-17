theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
17 Septembrie 2026, 12:30
4 279
Copiază linkul
Link copiat

Oamenii de știință: Marea Mediterană se încălzește într-un ritm record

Oceanografii de la Institutul Ruđer Bošković din Zagreb, Croația, au constatat că Marea Mediterană se încălzește și devine tot mai sărată într-un ritm tot mai accelerat.

Oamenii de știință: Marea Mediterană se încălzește într-un ritm record.
Oamenii de știință: Marea Mediterană se încălzește într-un ritm record.

Prin urmare schimbările afectează chiar și straturile aflate la câteva mii de metri sub suprafață.

Lucrarea a fost publicată în revista Geophysical Research Letters a Uniunii Geofizice Americane.

Cercetătorii au reunit măsurătorile de temperatură și salinitate colectate de expediții științifice și geamanduri autonome din 1950 până în 2025. S-a constatat că, din anul 2000, apele de suprafață ale mării se încălzesc cu aproximativ jumătate de grad pe deceniu — de două-trei ori mai rapid decât Oceanul Planetar în medie. În prezent, primii 100 de metri de apă sunt cu aproximativ două grade mai calzi decât nivelul mediu din perioada 1950-1999.

„Pentru noi, alarmantă a fost viteza cu care se produce acest lucru și adâncimile până la care pătrund schimbări atât de semnificative, au relatat cercetătorii. Procesul avansează cel mai repede în partea centrală și estică a mării, iar Adriatica este în frunte, schimbările accelerându-se până la fund.

Mecanismul ține de densitatea apei: cea caldă devine mai ușoară, iar cea sărată — mai grea. Iarna, vânturile reci răcesc suprafața Adriaticii, iar apa care devine mai densă se scufundă, transportând oxigen spre centrul și estul Mării Mediterane. Anterior, această apă era rece, însă acum salinitatea prevalează asupra încălzirii — iar spre fund coboară apă tot mai caldă. Din anul 2000, apele de adâncime din sudul Adriaticii se încălzesc de șase ori mai rapid decât într-un bazin tipic al regiunii.

Perspectivele sunt îngrijorătoare, avertizează oamenii de știință: apa caldă reține mai puțin oxigen, iar scăderea acestuia este deja înregistrată în anumite zone. Viețuitoarele marine nu au unde să se retragă: la nord, bazinul este închis de uscat, iar adâncurile se încălzesc odată cu suprafața. Marea Mediterană, la fel ca oceanele în ansamblu, a absorbit peste un sfert din dioxidul de carbon emis de omenire și mai mult de 90% din căldura excesivă provocată de gazele cu efect de seră.

Acum, autorii vor să afle ce anume accelerează schimbările în salinitatea mării: fenomenele atmosferice, modificările evaporării, ale precipitațiilor sau afluxul apelor atlantice prin Strâmtoarea Gibraltar. În paralel, ei vor verifica în ce măsură modelele climatice iau în calcul cu precizie asemenea schimbări — de aceasta depinde fiabilitatea prognozelor regionale.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici