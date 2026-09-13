Oamenii de știință din Hong Kong au propus construirea unor case pe Marte din gelatină și drojdie

Specialiștii de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong au propus o abordare neconvențională pentru construirea locuințelor pe Planeta Roșie.

Oamenii de știință au stabilit că tehnologia de uscare prin sublimare, utilizată în mod tradițional pentru conservarea produselor perisabile, poate deveni baza pentru crearea, cu ajutorul imprimării 3D, a unor construcții marțiene rezistente și reciclabile. Ingredientele-cheie sunt gelatina și culturile de drojdie, transmite media.az.

Studiul a fost publicat în revista Chem Circularity.

Tehnologia se remarcă printr-un consum energetic atât de redus, încât depășește marea majoritate a proiectelor existente în domeniul construcțiilor din afara Pământului. Totodată, drojdia poate fi cultivată din nou, chiar dacă o parte a coloniei devine neviabilă.

Primii coloniști de pe Marte vor trebui să soluționeze imediat problema locuințelor. Construcțiile pe Planeta Roșie reprezintă o provocare mult mai serioasă față de condițiile terestre. Atmosfera este practic inexistentă, suprafața este expusă continuu radiațiilor, iar temperatura coboară în mod regulat până la minus 60 de grade.

Compoziția amestecului s-a dovedit surprinzător de simplă: nisip și un liant adeziv. Pentru a uni eficient particulele fine, cercetătorii au combinat gelatina cu culturi de drojdie de laborator. În procesul de amestecare, microorganismele sunt acoperite de proteine adezive, similare celor care permit midiilor să se fixeze pe pietrele subacvatice. Ulterior, compoziția obținută este trecută prin duza unei imprimante 3D, în condiții de temperatură scăzută și presiune redusă. Apa din amestec cristalizează instantaneu și trece direct din stare solidă în stare gazoasă, rezultând un material ușor și poros, asemănător la exterior cu polistirenul, dar cu o rezistență mecanică suficientă.

Rezistența obținută este suficientă pentru construirea unei clădiri cu unu sau două etaje în condiții terestre, unde gravitația este de trei ori mai mare decât cea marțiană. Prin urmare, pe Planeta Roșie acest material permite ridicarea fără dificultăți deosebite a unor construcții cu mai multe etaje. Declarația a fost făcută de inginerul Jishen Qiu de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong.