Oamenii de știință avertizează despre o furtună magnetică puternică.

O furtună magnetică puternică este așteptată pe Pământ la începutul weekendului.

Potrivit cercetătorilor, sâmbătă, 4 iulie, pe Pământ va începe o furtună magnetică de nivel G1,7.

Indicele planetar Kp va atinge valoarea de 5,7 pe o scară de nouă puncte, ceea ce corespunde nivelului „roșu” de activitate.

În dimineața zilei de 3 iulie 2026, oamenii de știință au înregistrat pe Soare două explozii, una dintre ele fiind de clasa M și, deși de intensitate medie, poate provoca interferențe radio pe partea zilei a Pământului și poate declanșa o furtună magnetică.