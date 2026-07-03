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3 Iulie 2026, 21:03
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Oamenii de știință avertizează despre o furtună magnetică puternică

O furtună magnetică puternică este așteptată pe Pământ la începutul weekendului.

Oamenii de știință avertizează despre o furtună magnetică puternică.
Oamenii de știință avertizează despre o furtună magnetică puternică.

Potrivit cercetătorilor, sâmbătă, 4 iulie, pe Pământ va începe o furtună magnetică de nivel G1,7.

Indicele planetar Kp va atinge valoarea de 5,7 pe o scară de nouă puncte, ceea ce corespunde nivelului „roșu” de activitate. 

În dimineața zilei de 3 iulie 2026, oamenii de știință au înregistrat pe Soare două explozii, una dintre ele fiind de clasa M și, deși de intensitate medie, poate provoca interferențe radio pe partea zilei a Pământului și poate declanșa o furtună magnetică.

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