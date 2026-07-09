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tsn.ua logotsn
9 Iulie 2026, 21:09
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Oamenii de știință au stabilit câți oameni poate susține Pământul

Umanitatea a depășit de mult limita sustenabilității ecologice.

Oamenii de știință au stabilit câți oameni poate susține planeta Pământ.
Oamenii de știință au stabilit câți oameni poate susține planeta Pământ.

Numărul populației Pământului a ajuns la aproximativ 8,3 miliarde de oameni, cel mai ridicat nivel din întreaga istorie a omenirii. Despre aceasta raportează Ecoportal, preluat de tsn.ua.

Oamenii de știință remarcă faptul că, până în anii 1960, creșterea populației a fost însoțită de dezvoltare economică și progres științific. Totuși, ulterior situația a început să se schimbe: ritmul de creștere a populației a încetinit, iar capacitatea planetei de a furniza resursele necesare nu a mai corespuns dimensiunilor creșterii. Această perioadă este numită de cercetători începutul „fazei demografice negative”.

Un rol special în acest proces l-a avut utilizarea combustibililor fosili. Pe de o parte, aceștia au susținut menținerea unui nivel ridicat al producției și al populației, pe de altă parte au agravat problemele ecologice, inclusiv schimbările climatice, poluarea mediului și reducerea biodiversității.

Conform concluziilor studiului, populația stabilă a planetei este de aproximativ 2,5 miliarde de oameni. Exact acest nivel a fost înregistrat la mijlocul secolului trecut.

Potrivit autorilor lucrării, depășirea limitei ecologice contribuie deja la intensificarea amenințărilor climatice, degradarea ecosistemelor naturale, precum și agravează problemele legate de alimentație și resursele de apă. În același timp, consecințele sunt resimțite diferit în funcție de regiune și nivelul de bunăstare al populației.

Anterior s-a aflat că durata maximă rămasă pentru lumea plantelor și animalelor de pe Pământ este de aproximativ 1,86 miliarde de ani.

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