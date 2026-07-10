Oamenii de știință au numit o metodă de slăbire la fel de eficientă ca dietele

Un studiu amplu realizat de profesoara Leoni Heilbronn de la Universitatea din Adelaide a arătat că postul intermitent funcționează la fel de bine ca dieta clasică, deși este organizat complet diferit.

Lucrarea a fost publicată în revista Clinical Nutrition, transmite media.az.

Postul intermitent este un regim alimentar în care toate mesele sunt încadrate într-un interval temporal strict limitat. Schema cea mai răspândită este 16 ore de post și 8 ore în care se poate mânca. Spre deosebire de dieta obișnuită, aici nu este nevoie să cântărești sau să numeri nimic.

La studiu au participat peste 200 de adulți cu obezitate. Pe parcursul a 18 luni, aceștia au urmat unul dintre cele trei regimuri: postul intermitent, dieta hipocalorică sau recomandările standard pentru o alimentație sănătoasă, fără restricții stricte.

Cei care au postit conform programului sau au numărat caloriile au slăbit în medie aproximativ 7 kilograme. Grupul de control — doar 2 kg. Totodată, între cele două grupuri dietetice nu s-au găsit diferențe semnificative nici în ceea ce privește greutatea, nici nivelul zahărului și grăsimilor din sânge.

Un detaliu relevant: participanții la postul intermitent au vorbit mai rar despre necesitatea de a se controla constant. În cazul dietei clasice, aproximativ 15% din succes se explica tocmai prin autocontrol conștient. Potrivit lui Heilbronn, ambele metode sunt la fel de eficiente, iar alegerea între ele ar trebui să fie determinată de preferințele personale, nu de presupusa eficiență.