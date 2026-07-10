theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
media
10 Iulie 2026, 09:20
4 654
Copiază linkul
Link copiat

Oamenii de știință au numit o metodă de slăbire la fel de eficientă ca dietele

Un studiu amplu realizat de profesoara Leoni Heilbronn de la Universitatea din Adelaide a arătat că postul intermitent funcționează la fel de bine ca dieta clasică, deși este organizat complet diferit.

Oamenii de știință au identificat o metodă de slăbire la fel de eficientă ca dietele.
Oamenii de știință au identificat o metodă de slăbire la fel de eficientă ca dietele.

Lucrarea a fost publicată în revista Clinical Nutrition, transmite media.az.

Postul intermitent este un regim alimentar în care toate mesele sunt încadrate într-un interval temporal strict limitat. Schema cea mai răspândită este 16 ore de post și 8 ore în care se poate mânca. Spre deosebire de dieta obișnuită, aici nu este nevoie să cântărești sau să numeri nimic.

La studiu au participat peste 200 de adulți cu obezitate. Pe parcursul a 18 luni, aceștia au urmat unul dintre cele trei regimuri: postul intermitent, dieta hipocalorică sau recomandările standard pentru o alimentație sănătoasă, fără restricții stricte.

Cei care au postit conform programului sau au numărat caloriile au slăbit în medie aproximativ 7 kilograme. Grupul de control — doar 2 kg. Totodată, între cele două grupuri dietetice nu s-au găsit diferențe semnificative nici în ceea ce privește greutatea, nici nivelul zahărului și grăsimilor din sânge.

Un detaliu relevant: participanții la postul intermitent au vorbit mai rar despre necesitatea de a se controla constant. În cazul dietei clasice, aproximativ 15% din succes se explica tocmai prin autocontrol conștient. Potrivit lui Heilbronn, ambele metode sunt la fel de eficiente, iar alegerea între ele ar trebui să fie determinată de preferințele personale, nu de presupusa eficiență.

Sursă
media
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici