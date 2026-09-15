Oamenii de știință au învățat să prezică deciziile riscante ale unei persoane cu jumătate de secundă înainte.

Neurobiologii americani de la Universitatea din California, San Francisco și Universitatea din California, Berkeley au învățat să prezică deciziile unei persoane cu o jumătate de secundă înainte ca acestea să fie luate.

Un studiu a identificat două zone ale creierului care funcționează ca un comutator atunci când se alege între prudență și risc, transmite nature.com.

Pentru a studia activitatea creierului în timp real, oamenii de știință, coordonați de neurochirurga Clara Kwon Starkweather, au creat un joc video. Participanții trebuiau să parcurgă un labirint cu comori și bombe. La experiment au participat șase pacienți cărora le fuseseră implantați electrozi pentru tratarea epilepsiei. Oamenii de știință au monitorizat cortexul orbitofrontal — o zonă situată imediat în spatele ochilor. S-a constatat că două zone învecinate generează semnale opuse: una împinge spre risc, iar cealaltă impune prudență. În cazul unei alegeri simple, semnalul câștigător apărea instantaneu, iar în cazul uneia dificile, oscila până când una dintre părți învingea.

Analizând tiparele de activitate, oamenii de știință puteau determina decizia pacientului înainte ca acesta să facă alegerea. Modelul computerizat a arătat că acest proces seamănă cu un joc de-a trasul frânghiei. După cum a menționat profesorul de psihologie și neuroștiințe de la Universitatea din California, Robert Knight, în loc să acumuleze treptat informații, creierul funcționează ca un comutator, oscilând între două extreme până la verdictul final.

În trecut, pentru studierea procesului de luare a deciziilor se utiliza imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (IRMf), însă imaginile erau distorsionate, iar participanții adormeau adesea de plictiseală din cauza duratei tomografiei. Noua descoperire va ajuta la tratarea tulburărilor psihice (de exemplu, persoanele cu dependențe resimt o atracție nesănătoasă pentru risc). Biomarkerii măsurabili le vor permite medicilor să acționeze țintit asupra conexiunilor neuronale afectate și să elaboreze scheme de tratament personalizate.