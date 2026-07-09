Oamenii de știință au întocmit o listă a bolilor care pot declanșa o nouă pandemie

Oamenii de știință au creat un catalog al virusurilor ARN capabile să infecteze oamenii, pentru a identifica cei mai probabili agenți cauzatori ai următoarei pandemii.

Catalogul include 239 de tipuri de virusuri ARN patogene. Potrivit lui Vulhaus, cea mai mare amenințare o reprezintă virusurile care au depășit deja cel puțin o parte din barierele biologice necesare pentru transmiterea între oameni, transmite rtvi.com citând dailymail.com.

„Datele noastre pot ajuta, de asemenea, la prezicerea modului în care ar putea arăta viitorul virus pandemic, așa-numita ‘boală X’”, a declarat cercetătorul.

Printre principalele amenințări, experții evidențiază virusurile gripei aviare, care continuă să evolueze la păsările sălbatice, infectând mamiferele și oamenii și câștigând mai multe oportunități de adaptare.

Gripa aviară este potențial mortală pentru om, cauzând pneumonie severă și sindrom de detresă respiratorie acută, deși în prezent transmiterea de la om la om este extrem de rară.

Vulhaus a avertizat că virusurile evoluează rapid și există o îngrijorare justificată că un virus zoonotic ar putea dobândi capacitatea de a se răspândi între oameni.

O preocupare specială a oamenilor de știință este apariția posibilă a unui nou virus înrudit cu rujeola. Potrivit lui Vulhaus, un astfel de agent patogen ar putea provoca „o situație de urgență la nivel mondial, mult mai gravă decât Covid”.

Rujeola este deja una dintre cele mai contagioase boli cunoscute: până la 90% dintre persoanele nevaccinate se îmbolnăvesc la contactul cu un infectat. Aproape o treime dintre bolnavi dezvoltă complicații, inclusiv diaree severă și deshidratare, iar pneumonia afectează unul din 20 de copii bolnavi.

Rata mortalității prin rujeolă în țările dezvoltate este de 1-3 cazuri la 1.000, dar în regiunile cu servicii medicale precare acest indicator este mult mai ridicat.

Cercetătorii avertizează și asupra riscului de repetare a pandemiei de coronavirus. COVID-2019 a demonstrat că coronavirusurile pot dobândi neașteptat de rapid o transmitere eficientă între oameni. Profesorul Vulhaus consideră că apariția unui nou coronavirus asemănător SARS din natură sălbatică este un scenariu realist pentru viitor.

Alți agenți patogeni urmăriți atent rămân virusul Nipah, capabil să se transmită de la lilieci la om și, în unele focare, de la om la om, cu o rată a mortalității între 40 și 75%.

Virusurile Ebola și Marburg au o letalitate și mai mare — între 25 și 90%, respectiv între 24 și 88%, cauzând febră hemoragică severă. Totuși, capacitatea lor limitată de a se răspândi între oameni le face mai puțin probabile ca declanșatoare ale unei pandemii globale, deoarece infectații devin de obicei rapid grav bolnavi și pot fi ușor identificați și izolați.

Vulhaus a menționat că hantavirusul andin, apărut recent în știri, nu are un „profil” potrivit pentru pandemie din cauza perioadei lente de incubație și a transmiterii limitate. Potrivit lui, cele mai periculoase sunt virusurile asemănătoare gripei sau coronavirusurilor, care pot circula înainte ca simptomele să devină severe.

Cercetătorul a subliniat că detectarea și înțelegerea mai rapidă a noilor virusuri ar elimina „avantajul temporal” al următoarei pandemii și ar putea reduce semnificativ consecințele acesteia asupra vieților și bunăstării oamenilor.

Catalogul, conform intenției cercetătorilor, poate ajuta guvernele și agențiile de sănătate să stabilească priorități în supravegherea epidemiologică și să se pregătească pentru cele mai probabile amenințări.