Oamenii de știință au identificat doi factori meteorologici care influențează sănătatea psihică.

Cercetătorii de la Universitatea din Estul Angliei au descoperit că și modificările mici ale temperaturii aerului și duratei zilei însorite pot influența starea psihică a oamenilor și frecvența solicitărilor de ajutor.

Oamenii de știință au analizat peste 4,6 milioane de solicitări către serviciile de sănătate mintală din Anglia în perioada 2014-2022. Studiul a inclus apeluri către serviciul NHS 111, solicitări către departamentele de urgență și către medicii de familie de gardă. Ulterior, aceste date au fost corelate cu condițiile meteorologice din zilele respective, transmite frontiersin.org.

Analiza a arătat că numărul solicitărilor creștea odată cu creșterea temperaturii aerului până la aproximativ 18°C. Un alt factor a fost reducerea numărului de ore de lumină solară: în zilele înnorate, oamenii apelau mai des după ajutor din cauza anxietății, depresiei, problemelor de somn, auto-vătămării intenționate sau intoxicației alcoolice.

În același timp, cantitatea de precipitații nu a arătat o legătură constantă cu agravarea stării mentale. Potrivit autorilor, pentru bunăstarea emoțională, temperatura și nivelul de iluminare naturală au o importanță mai mare decât vremea ploioasă în sine.