Oamenii de știință au identificat cele mai benefice arome pentru un somn sănătos.

Cercetătorii de la Universitatea Națională din Singapore, combinând învățarea automată cu baze de date extinse despre chimia plantelor, au analizat mii de compuși aromatici.

Problemele cu somnul afectează până la o treime din populația planetei. Este cunoscut faptul că aromele de lavandă sau busuioc ajută la relaxare, însă până acum a fost extrem de dificil să se determine care molecule specifice influențează cu adevărat biochimia somnului, din cauza volumului imens de date, transmite pubs.rsc.org.

Precizia de lunetist a rețelei neuronale

Echipa condusă de conferențiarul Zhang Dachuang a creat o bibliotecă digitală specializată, care include 2.391 de molecule aromatice din 991 de specii de plante. Pe baza acestor date, cercetătorii au antrenat un algoritm să recunoască tiparele chimice ascunse, legate de efectul somnifer. În timpul testării, inteligența artificială a demonstrat o precizie impresionantă — 96,1%, separând fără greșeală compușii terapeutici activi de cei ineficienți.

Pentru a verifica predicțiile computerizate în practică, autorii au selectat cinci molecule disponibile comercial pentru teste biologice.

Patru dintre ele — carvacrol, safranal, vanilină și metileugenol și-au dovedit experimental eficacitatea. Ele nu doar că au redus timpul de veghe, dar au crescut semnificativ durata fazei de somn lent, responsabilă pentru refacerea fizică și mentală a organismului.

Harta sănătății

Studiul a arătat că compușii vegetali descoperiți acționează asupra receptorilor GABA din creier. Acest sistem inhibitor este responsabil pentru calmarea sistemului nervos și reprezintă ținta principală pentru majoritatea somniferelor clasice. Pe baza datelor colectate, AI a identificat familiile de plante cele mai bogate în molecule aromatice benefice — acestea sunt Lamiaceae (familiile mintelor), Asteraceae (familiile astrului) și Lauraceae (familiile dafinului).

Iată cei mai cunoscuți reprezentanți:

Lamiaceae:

Lavandă (menționată în studiu ca favorit pentru somn)

Mentă (piperată, crețată și altele)

Busuioc

Rozmarin

Cimbru (chimen sălbatic — foarte bogat în carvacrol)

Oregano

Salvie

Melisă (mentă lămâioasă)

Asteraceae:

Mușețel (farmaceutic și roman — ingrediente clasice pentru ceaiurile de seară)

Galbenele

Peliniță

Echinacea

Arnică

Floarea-soarelui

Tarhon (estragon)

Lauraceae:

Dafin (frunza de dafin clasică)

Scorțișoară adevărată

Camfor (sursa camforii, care influențează activ sistemul nervos)

Dezvoltatorii subliniază că aceasta nu este un produs comercial gata făcut, ci o „hartă practică” pentru industria farmaceutică și parfumerie.