Oamenii de știință au explicat de ce mulți se trezesc noaptea, în jurul orei trei.

Trezirile nocturne regulate, în jurul orei trei dimineața, pot avea rădăcini evolutive. Înainte de Revoluția Industrială, oamenii dormeau adesea nu într-un singur bloc, ci în două faze, cu o perioadă de veghe între ele.

Un „somn segmentat” a fost documentat de istoricul somnului Roger Ekirch, care a studiat peste o mie de mențiuni despre acest fenomen, inclusiv texte până la „Odiseea” lui Homer, transmite sciencealert.com.

Somnologia modernă explică trezirile prin cicluri de somn cu durata de 90–110 minute. Într-o noapte, acestea se succed de patru-șase ori, iar somnul profund se concentrează în prima jumătate a nopții, în timp ce stadiile mai superficiale — în a doua, din care te poți trezi mult mai ușor. Trezirile de scurtă durată în această perioadă sunt considerate normale — majoritatea oamenilor pur și simplu nu le rețin.

Un experiment de laborator din 1992, în care participanții au fost lipsiți temporar de ceasuri și de lumină artificială, a arătat revenirea la somnul în două faze; o imagine similară a fost observată și în 2017, la o comunitate din Madagascar care nu are acces la electricitate. În trecut, trezirile din acest interval erau puse pe seama unei eliberări de cortizol, însă un studiu din 2025, realizat cu participarea a peste 200 de persoane, nu a confirmat un salt exact în momentul trezirii — hormonul continuă să urmeze ritmul circadian indiferent de faza somnului.

Printre cauzele concrete ale trezirilor nocturne frecvente se numără premenopauza la femei, precum și hipoglicemia nocturnă la persoanele cu diabet, cafeina și alcoolul, care perturbă faza REM a somnului.

Specialiștii consideră că problema reală nu este trezirea în sine, ci fixarea pe anxietate legată de ea: Creierul începe să asocieze ora trei noaptea cu starea de veghe, ceea ce alimentează insomnia cronică.