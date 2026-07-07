Oamenii de știință au descoperit o nouă metodă de combatere a bacteriilor rezistente la antibiotice.

Un studiu realizat cu participarea Universității Pompeu Fabra a descoperit un mecanism care elimină protecția bacteriilor în laborator și deschide noi căi în lupta împotriva rezistenței la antibiotice.

Echipa internațională de cercetători a descoperit un mecanism necunoscut până acum, care permite bacteriilor să se elibereze de biofilme, structuri care le servesc ca adăpost împotriva antibioticelor și sistemului imunitar. Descoperirea, realizată pe o bacterie-model, a permis, de asemenea, distrugerea acestor comunități în laborator fără utilizarea medicamentelor — o realizare ce ar putea inspira viitoare strategii de combatere a infecțiilor persistente, scrie euronews.com.

Studiul, publicat în revista 'Nature Microbiology', a fost condus de oamenii de știință ai Universității din California, San Diego, alături de cercetători de la Universitatea Pompeu Fabra (UPF). Articolul descrie modul în care unele bacterii formează un hidrogel care, absorbind apă, acumulează o presiune suficientă pentru a împinge celulele din interiorul biofilmului.

Biofilmele sunt aglomerări de bacterii care trăiesc împreună și sunt protejate de un strat lipicios specific, produs de ele însele. Această înveliș îngreunează acțiunea antibioticelor și a sistemului imunitar, motiv pentru care biofilmele stau la baza multor infecții persistente asociate cu proteze, catetere sau răni greu vindecabile.

Oamenii de știință au descoperit că, atunci când comunitatea bacteriană trebuie să se disperseze, acestea produc o substanță asemănătoare gelatinei, care absoarbe apă și creează o forță suficientă pentru a împinge o parte din celule în afara biofilmului. Astfel, aceste microorganisme pot migra și coloniza noi zone.

Mai mult, echipa de cercetare a reușit să intervină în acest mecanism. Prin intensificarea lui, oamenii de știință au obținut distrugerea biofilmelor fără utilizarea antibioticelor. Autorii subliniază că lucrarea a fost realizată până acum doar în laborator și că este încă departe de a transforma această descoperire într-un tratament pentru pacienți.