Oamenii de știință au descoperit o metodă de a distruge 99% din celulele canceroase fără chimioterapie.

O echipă de cercetători de la Universitatea Rice, împreună cu colegi de la Universitatea Texas și Texas A&M, a dezvoltat o tehnologie de „ciocan molecular”, capabilă să distrugă până la 99% din celulele canceroase printr-un mecanism mecanic.

După cum informează portalul Science Alert, metoda revoluționară se bazează pe utilizarea moleculelor amino-cianine, coloranți sintetici folosiți de decenii în imagistica medicală pentru detectarea tumorilor.

Cercetătorii au descoperit că, sub influența luminii infraroșii apropiate, aceste molecule intră într-o stare de vibrație sincronizată, acționând ca instrumente nanoscopice pentru distrugerea structurilor celulare.

Procesul este declanșat de radiația care determină electronii din amino-cianine să formeze plazmoni, oscilații colective care pun în mișcare întreaga moleculă.

Frecvența acestor vibrații ajunge până la 40 de trilioane de ori pe secundă. Această mișcare este suficient de puternică pentru a rupe fizic membranele celulelor canceroase în câteva minute, chiar și la doze mici ale substanței.

Plazmonii au o ramură structurală specifică care ajută molecula să se fixeze pe suprafața celulei în momentul aplicării forței mecanice.