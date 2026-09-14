Oamenii de știință au descoperit o legătură între poluarea aerului și bolile oculare.

Persoanele care locuiesc în zone cu aer mai poluat se confruntă mai des cu glaucom și cataractă.

La această concluzie au ajuns autorii unei revizuiri sistematice și ai unei meta-analize, prezentate la congresul Societății Europene a Chirurgilor de Cataractă și Refracție (ESCRS), transmite eurekalert.org.

Cercetătorii au combinat datele din 41 de studii observaționale, la care au participat milioane de persoane din Asia de Est și Regatul Unit. Oamenii de știință au comparat indicatorii poluării aerului cu incidența glaucomului, cataractei și degenerescenței maculare asociate vârstei.

„Știm de ani de zile că poluarea aerului afectează plămânii și inima, însă impactul său asupra ochilor a fost studiat mult mai puțin, iar datele existente erau fragmentate și nu ofereau un răspuns clar”, spune autorul studiului, Ahmed Alnabiakhi, de la Spitalul și Centrul de Cercetare pentru Oftalmologie Regele Khaled din Riad.

Cea mai evidentă legătură a fost identificată în cazul particulelor fine PM₂.₅, care se regăsesc, printre altele, în fum și în gazele de eșapament ale automobilelor. Persoanele care locuiesc în zonele cele mai poluate aveau o probabilitate cu până la 70% mai mare de a fi diagnosticate cu glaucom, comparativ cu locuitorii regiunilor cu poluare minimă.

Riscul de cataractă a crescut, de asemenea, constant odată cu nivelul poluării. Potrivit lui Alnabiakhi, odată cu sporirea expunerii la particule fine, riscul de glaucom creștea cu aproximativ 8%, iar cel de cataractă, cu 4%.

„Particulele fine pot provoca inflamații și stres oxidativ în organism. Pe parcursul anilor de expunere, aceste procese pot afecta nervul optic, ceea ce este important în cazul glaucomului, sau cristalinul, asociat cu cataracta”, explică cercetătorul.

Pentru alți poluanți, inclusiv dioxidul de azot și ozonul, rezultatele nu au fost la fel de clare. Legătura cu degenerescența maculară asociată vârstei a fost, de asemenea, neconsecventă.

Autorii subliniază că studiul este de natură observațională și nu demonstrează o legătură directă de cauzalitate între poluarea aerului și bolile oculare. Totodată, ei consideră că datele obținute completează argumentele în favoarea măsurilor de îmbunătățire a calității aerului și îndeamnă la continuarea cercetărilor în regiunile cu nivel ridicat de poluare.

Potrivit oftalmologului Filomena Ribeiro, care nu a participat la studiu, atât cataracta, cât și glaucomul sunt mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă, însă noile date indică un posibil rol al mediului în riscul apariției acestor boli.