Oamenii de știință au descoperit cum substanțele din afine protejează ochii.

Oamenii de știință au descoperit că antocianinele din afine și mure nu doar protejează celulele ochilor de deteriorarea oxidativă, ci și accelerează refacerea pigmentului care ajută vederea în întuneric.

Antocianinele sunt pigmenți naturali vegetali care se găsesc în afine, mure, coacăze negre, varză roșie și alte legume și fructe roșii, albastre și violet. Autorii studiului au analizat rezultatele cercetărilor anterioare și au ajuns la concluzia că acești compuși pot reduce riscul unor afecțiuni oculare prin mai multe mecanisme, transmite sciencedirect.com.

Potrivit oamenilor de știință, antocianinele au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii puternice. Ele ajută la protejarea celulelor retinei de deteriorarea cauzată de formele active de oxigen, care joacă un rol important în dezvoltarea inflamației cronice, retinopatiei diabetice și altor boli oculare.

În plus, cercetătorii notează că antocianinele pot îmbunătăți microcirculația în retină, susțin funcționarea fotoreceptorilor, accelerează refacerea rodopsinei — pigmentul fotosensibil necesar adaptării vederii la întuneric — și protejează celulele nervoase ale retinei.

Potrivit autorilor recenziei, consumul regulat de produse bogate în antocianine poate contribui la prevenirea afecțiunilor oculare legate de vârstă, inclusiv cataracta și degenerescența maculară legată de vârstă.

Totodată, oamenii de știință subliniază că antocianinele au un dezavantaj semnificativ — biodisponibilitate scăzută. Absorbția lor depinde de compoziția microbiotei intestinale și de particularitățile alimentației. În prezent, cercetătorii studiază metode de a crește eficiența acestor substanțe, inclusiv prin nanocapsulare și combinarea cu alți compuși vegetali.