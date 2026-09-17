Oameni de știință: Un El Niño puternic poate schimba vremea în întreaga Europă.

El Niño ar putea influența vremea din iarna viitoare. Primele prognoze indică deja un deficit de zăpadă în multe regiuni.

Deși iarna este încă departe, au apărut primele prognoze pe termen lung pentru sezonul 2026/2027. Potrivit calculelor actuale, în multe regiuni ale Europei ar putea cădea mai puțină zăpadă decât de obicei. Totuși, după cum scrie Kertvar, acest lucru nu înseamnă absența totală a ninsorilor: episoade izolate de ninsoare abundentă sunt pe deplin posibile, transmite unian.net.

Unul dintre factorii-cheie este, potrivit specialiștilor, El Niño. Conform prognozelor actuale, acest fenomen poate atinge intensitatea maximă la sfârșitul toamnei sau la începutul iernii.

Un El Niño puternic poate influența poziția curenților atmosferici, a zonelor de presiune înaltă și joasă, modificând astfel vremea la distanțe considerabile de partea tropicală a Oceanului Pacific.

Totodată, prognozele sezoniere nu trebuie percepute drept o predicție exactă a unor ninsori sau geruri concrete. Ele indică în primul rând abaterile probabile ale valorilor medii ale indicatorilor pentru o perioadă îndelungată.

Unde ar putea fi mai puțină zăpadă - prognoza

Analiza Severe Weather Europe indică probabilitatea unui sezon mai puțin înzăpezit în mare parte a Europei. Curenții de aer vestici mai blânzi dinspre Atlantic pot aduce mai frecvent temperaturi ridicate, astfel încât în zonele de câmpie precipitațiile vor cădea sub formă de ploaie, iar stratul de zăpadă va fi mai puțin stabil.

Acest lucru poate afecta în special Europa de Nord-Vest, Europa de Sud și o parte a Europei Centrale.

O tendință similară este indicată și de modelul sezonier ECMWF. Acesta prognozează o cantitate mai mică de zăpadă în cea mai mare parte a continentului. Excepție pot face regiunile nordice și nord-estice ale Europei, precum și zonele montane înalte din Alpi.

În decembrie, un deficit de zăpadă este așteptat în multe zone de câmpie. În ianuarie, situația din anumite părți ale Europei Centrale și de Est poate deveni mai favorabilă pentru ninsori. În februarie, probabilitatea deficitului de zăpadă crește din nou în Europa Centrală, de Vest și de Sud, în timp ce în nord și nord-est condițiile pot rămâne mai hibernale.

Modelul britanic UKMO nu indică deocamdată nici el un scenariu deosebit de înzăpezit. În noiembrie–ianuarie, acesta prognozează în mare parte a Europei o cantitate de zăpadă sub normă, în special în zonele de câmpie.

Totodată, formularea "va fi mai puțină zăpadă decât norma" nu înseamnă că nu vor fi ninsori deloc. Chiar și în cazul unui deficit general de zăpadă pe parcursul sezonului, unele regiuni se pot confrunta cu ninsori abundente și valuri de frig de scurtă durată.

Până la iarnă mai este încă mult, însă Europa este amenințată de un nou val de vreme anormal de caldă.

În Spania și Portugalia, în următoarele zile temperatura va ajunge pe alocuri la +31…+37°. Căldura poate afecta și sudul Franței, iar în unele zone temperatura va fi cu 5–13 grade peste normă. Între timp, în Polonia este așteptată o vreme mai răcoroasă - până la +17…+26°.