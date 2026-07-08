Nivelul testosteronului la bărbați a scăzut la jumătate în 50 de ani: Reprezintă un pericol pentru umanitate.

Cercetătorii trag un semnal de alarmă din cauza unei tendințe îngrijorătoare. Potrivit acestora, în ultimele cinci decenii, nivelul mediu de testosteron la bărbați din întreaga lume a scăzut cu peste 50%. Cauzele sunt bolile cronice, poluarea și chiar schimbările climatice globale, transmite mentoday.ru.

Potrivit The Guardian, rezultatele studiului au fost prezentate marți, 7 iulie, la reuniunea anuală a Societății Europene de Reproducere Umană și Embriologie de la Londra. Profesorul israelian Hagai Levin, care a prezentat raportul, a declarat că în perioada 1972-2019 nivelul total de testosteron la bărbați a scăzut cu 54%. „Aceasta reflectă o scădere de peste 1% în fiecare an. Deci nu este o întâmplare sau o eroare statistică. Este o tendință foarte stabilă”, a subliniat el.

Potrivit lui Levin, în prezent lumea trece printr-o criză serioasă în domeniul sănătății reproductive masculine. Și această problemă, este convins specialistul, primește mult prea puțină atenție.

Membrii grupului științific care au realizat cercetările consideră că un rol cheie în scăderea bruscă a testosteronului la bărbați îl are creșterea numărului de cazuri diagnosticate de diabet și obezitate. De asemenea, pot fi implicați diverși factori de mediu – inclusiv disruptorii endocrini (prezenți în diverse obiecte de uz casnic) și încălzirea globală.

„Este doar o presupunere bazată pe datele disponibile, dar aș spune că poate între un sfert și jumătate din scăderea nivelului de testosteron poate fi explicată prin obezitate și sindrom metabolic”, a remarcat Levin.

Mass-media subliniază că rezultatele obținute de cercetători vor fi considerate o contribuție importantă la discuția amplă despre cum și de ce scade fertilitatea masculină. Legătura dintre nivelul de testosteron și sănătatea bărbaților este complexă și multidimensională. Se consideră că principalul hormon sexual din organismul masculin reglează producția de spermă, răspunde de libidou, contribuie la creșterea masei musculare, joacă un rol esențial în metabolism și influențează direct starea de spirit și nivelul de energie. Totuși, nu toți oamenii de știință sunt de acord că nivelul scăzut de testosteron afectează funcția reproductivă.

Cu toate acestea, profesorul Channa Jayasena de la Imperial College London, consultant în endocrinologie reproductivă, a declarat că ultimele observații privind acest indicator trebuie să servească drept „un test important al realității”. „Faptul că aceste studii au fost realizate în perioade istorice diferite mă convinge cu adevărat. Cred că sănătatea reproductivă a bărbaților se deteriorează și pare că acest proces se agravează în timp”, a subliniat el.