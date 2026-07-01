Învățarea unei limbi străine poate încetini îmbătrânirea creierului cu până la 13 ani.

Cunoașterea mai multor limbi străine poate încetini îmbătrânirea creierului cu 6–13 ani, arată un studiu prezentat la o conferință internațională de neurobiologie desfășurată la Barcelona.

Studii anterioare au arătat, de asemenea, că persoanele din țările europene care cunosc mai multe limbi străine tind să îmbătrânească mai lent. În noua cercetare, oameni de știință din Spania, Chile, Argentina și Irlanda au analizat efectele multilingvismului – utilizarea zilnică a două sau mai multe limbi – în rândul locuitorilor din Țara Bascilor, relatează theins.ru cu referire la theguardian.com.

Pentru locuitorii acestei regiuni din nordul Spaniei este caracteristic un nivel ridicat de multilingvism, localnicii vorbesc aici spaniola, basca, franceza și/sau engleza.

Cercetătorii au măsurat vârsta neurologică a subiecților, folosind magnetoencefalografia pentru a studia activitatea cerebrală a 728 de persoane din Țara Bascilor. O altă grupă de 144 de persoane din alte regiuni, care vorbeau una, două, trei sau patru limbi, a fost examinată separat.

Ca rezultat, specialiștii au ajuns la concluzia că învățarea limbilor încetinește îmbătrânirea creierului cu până la 13 ani. Creierul persoanelor care cunosc două limbi părea cu aproximativ 6 ani mai tânăr decât cel al celor care vorbeau o singură limbă. La cei care cunoșteau trei limbi, creierul părea cu aproximativ 7 ani mai tânăr, iar la cei care vorbeau patru limbi – cu 13 ani.

„Pe scurt, la persoanele care cunosc un număr mai mare de limbi, creierul părea mai tânăr decât s-ar putea aștepta pentru vârsta lor cronologică”, comentează rezultatele studiului Lucia Amoruso de la Centrul Basc pentru Cercetări Cognitive, Creier și Limbaj. „Acest efect nu era legat doar de numărul limbilor vorbite.

Un nivel mai ridicat de stăpânire a limbii și o învățare mai timpurie a celei de-a doua limbi au fost, de asemenea, asociate cu o încetinire mai mare a îmbătrânirii creierului. Acest lucru indică faptul că experiența multilingvă contează ca un gradient: nu este vorba doar dacă vorbești două limbi sau nu, ci despre profunzimea și durata experienței lingvistice.”

Ziarul britanic The Guardian menționează, în același timp, că cercetătorii nu au luat în considerare influența potențială a altor factori care pot afecta îmbătrânirea creierului – de exemplu, stilul de viață sau activitatea socială a persoanei. Persoanele care cunosc două sau mai multe limbi pot avea un stil de viață sănătos, ceea ce ar putea explica, de asemenea, aceste rezultate ridicate.

Amoruso și echipa sa intenționează acum să realizeze un studiu similar cu persoane care suferă de boli precum Alzheimer, unde îmbătrânirea creierului are o importanță deosebită. De asemenea, plănuiesc să investigheze dacă stăpânirea a două sau mai multe limbi foarte asemănătoare poate avea un impact mai mare asupra creierului: utilizarea în viața de zi cu zi a limbilor înrudite ar putea necesita un control lingvistic mai mare și, ca urmare, ar antrena mai bine creierul.