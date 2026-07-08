Infertilitatea va afecta 80 de milioane de femei până în 2036, în special pe cele după 35 de ani.

Un nou studiu prevede că până în 2036 numărul cazurilor de infertilitate feminină la nivel mondial va ajunge la 80 de milioane, adică de aproximativ 1,5 ori mai mult decât în 2023, în principal din cauza amânării maternității.

În ultimii ani, rata infertilității a crescut, în special în rândul femeilor cu vârste între 35 și 49 de ani, arată un nou studiu publicat în revista The Lancet, transmite euronews.com.

Până în 2036, numărul cazurilor de infertilitate în rândul femeilor din această grupă de vârstă va ajunge la aproximativ 80 de milioane, o creștere accentuată față de circa 53,6 milioane în 2023. Cea mai mare creștere fiind așteptată în rândul femeilor cu vârste între 35 și 39 de ani.

Autorii menționează că acest lucru este legat în primul rând de scăderea rezervei de ovule și a capacității acestora de fertilizare odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce reduce fertilitatea, crește riscul de avort spontan și diminuează eficiența tehnologiilor asistate de reproducere.

„Pe măsură ce îmbătrânirea populației și tranzițiile socio-economice se accelerează, numărul femeilor care se confruntă cu riscul infertilității la o vârstă mai înaintată crește, iar această problemă capătă o importanță tot mai mare pentru sănătatea publică”, scriu autorii studiului.

Analizând datele studiului Global Burden of Disease 2023, care a acoperit 204 țări și teritorii în perioada 1990-2023, cercetătorii chinezi au constatat că rata infertilității a crescut cel mai mult în țările mai dezvoltate.

De ce crește numărul cazurilor

În multe țări cu venituri medii și în statele în curs de dezvoltare rapidă, infertilitatea devine mai răspândită din cauza impactului simultan al unui întreg set de schimbări sociale și demografice.

Oamenii se căsătoresc mai târziu și amână nașterea copiilor; tot mai multe femei peste 30 și 40 de ani doresc să rămână însărcinate; în plus, datorită unei conștientizări mai mari a problemelor legate de fertilitate, tot mai multe cupluri solicită ajutor.

Însă în multe dintre aceste țări, diagnosticul și tratamentul infertilității rămân costisitoare, insuficient dezvoltate sau greu accesibile, astfel că cererea pentru astfel de servicii crește mult mai rapid decât capacitățile sistemului de sănătate.

Totuși, potrivit biologului și expertului în sănătate reproductivă Rosio Nunez Calonje, care nu a participat la studiu, creșterea infertilității în rândul femeilor mai în vârstă nu poate fi rezolvată doar prin extinderea metodelor de terapie asistată de reproducere.

„În țări precum Spania, este necesar să se lucreze și asupra factorilor sociali care duc la amânarea maternității, în primul rând cei legați de echilibrul între viața profesională și cea personală, stabilitatea economică și sprijinul instituțional pentru maternitatea timpurie”, a subliniat ea.

Infertilitatea nu este o problemă exclusiv feminină. Se estimează că aproximativ unul din șase oameni din lume se confruntă cu aceasta la un moment dat în viață, iar 8-12% dintre cuplurile aflate la vârsta reproductivă la nivel global întâmpină dificultăți în concepție.