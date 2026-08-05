Dieteticienii au indicat produsele de la care trebuie să renunțați seara pentru sănătatea creierului

Băuturile răcoritoare dulci, alcoolul, ciocolata, cofeina și alimentele sărate înainte de somn pot agrava starea creierului și, pe termen lung, pot crește riscul de dezvoltare a demenței.

Despre acest lucru, dietologii Sherry Go și Sheila Patterson, de la Centrul pentru Sănătatea Inimii și Plămânilor din cadrul clinicii El Camino Hospital din SUA, transmit eatingwell.com

Potrivit lui Go, excesul de zahăr din produsele de patiserie și din băuturile dulci contribuie la procese inflamatorii în organism, iar alcoolul și cofeina agravează calitatea somnului, împiedicând creierul să se refacă pe deplin noaptea. Ea a mai menționat că, înainte de somn, este bine să renunți și la ciocolată, deoarece aceasta conține și ea cofeină.

Pe lângă cofeină, în boabele de cacao se află încă o substanță stimulentă — teobromina. Efectul ei este mai slab decât cel al cofeinei, dar poate influența și starea de bine.

„În loc să te întinzi după o băutură dulce, gândește-te să bei un pahar de chefir. Cercetările recente arată că consumul de chefir nu este doar o sursă excelentă de probiotice și proteine, ci poate fi util și pentru încetinirea dezvoltării bolii Alzheimer”, — a declarat Go, făcând trimitere la datele unui studiu științific al oamenilor de știință brazilieni, publicat în revista Brain Behavior and Immunity.

Un alt produs nedorit, dietologii au numit mâncarea sărată. După cum a explicat Patterson, excesul de sare poate afecta vasele de sânge, poate intensifica inflamația și poate înrăutăți irigarea cu sânge a creierului, ceea ce, în timp, poate crește riscul de tulburări cognitive.

În locul semipreparatelor și al alimentelor grele și foarte sărate, specialiștii recomandă pentru cină alegerea unor produse naturale, cu un conținut minim de sare, de exemplu, carne slabă, ouă sau carne de pasăre. Potrivit lor, un astfel de regim contribuie nu doar la un somn sănătos, ci și ajută la menținerea sănătății creierului pe termen lung.