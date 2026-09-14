Cercetători: Bărbații acordă mai des atenție înălțimii partenerului decât femeile.

Femeile evaluează aspectul bărbaților mai puțin strict decât se consideră de obicei — cel puțin atunci când este vorba despre limita inferioară a cerințelor pentru partener.

La aceste concluzii a ajuns un grup condus de cercetătorul de la Facultatea de Psihologie a Universității Norvegiene de Știință și Tehnologie (NTNU), Marius Stavang, transmite osf.io.

Oamenii de știință au chestionat 1.182 de norvegieni cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Participanții au indicat nivelul minim acceptabil pentru ei la un partener în funcție de 18 caracteristici — de la inteligență și maturitate până la atractivitate fizică. Datele au fost colectate în timpul pregătirii unui documentar despre persoanele singure. Eșantionul a inclus ambele sexe, ceea ce a permis compararea directă a standardelor bărbaților și femeilor.

Participantele nu s-au dovedit stricte în privința siluetei: 35% au declarat că bărbatul nu trebuie neapărat să fie mai suplu decât media, 23% au numit constituția atletică o condiție obligatorie, iar celelalte 42% au ales o variantă intermediară. Pragul privind înălțimea s-a dovedit, de asemenea, scăzut: doar 5% au cerut ca partenerul să aibă cel puțin 183 de centimetri, în timp ce 85% au acceptat un candidat mai scund decât 178 de centimetri. Pentru comparație: înălțimea medie a unui norvegian adult în 2024 a fost de 180,9 centimetri, potrivit datelor Oficiului Național de Statistică al Norvegiei — adică cerințele majorității se încadrează aproape în norma națională.

Bărbații s-au dovedit în mod neașteptat mai exigenți în privința înălțimii: jumătate dintre bărbații chestionați au considerat necesar un partener mai înalt decât media, în timp ce în rândul femeilor acest indicator a fost de doar 35%. Dacă sunt luate în calcul exclusiv pragurile minime de atractivitate fizică, reprezentanții sexului masculin sunt cei mai pretențioși.

În 2020, cercetătorii de la aceeași universitate au publicat în revista Psychological Science rezultatele unui sondaj realizat pe mai mult de 14 mii de persoane din 45 de culturi, care au confirmat diferența de gen discutată de mult timp — bărbații acordă mai multă importanță aspectului fizic.

Diferența față de opinia general acceptată despre exigența femeilor poate fi explicată prin metodologie: respondenții nu au fost întrebați despre calitățile ideale ale unui partener, ci despre limita la care o persoană ar accepta să meargă la o întâlnire. Prioritățile din lista de preferințe și minimul acceptabil oferă adesea cifre foarte diferite.