Cea mai mare cameră digitală din istorie a început să studieze Universul

Observatorul Vera C. Rubin, situat pe un vârf de munte din Chile, a lansat o amplă cercetare spațială.

În următorii 10 ani, un telescop echipat cu cea mai mare cameră digitală creată vreodată va face zilnic sute de fotografii ale cerului sudic, transmite apnews.com.

Oamenii de știință speră că observațiile realizate de observator vor permite crearea unei hărți mai precise a Universului. Se planifică înregistrarea a miliarde de stele din Calea Lactee și a miliarde de galaxii dincolo de aceasta. Datorită vitezei mari de captare și repetării fotografierii acelorași porțiuni de cer, cercetătorii vor putea observa obiecte mai slabe, care anterior au rămas neidentificate.

„Vom vedea cum un număr mare de oameni de știință din întreaga lume vor lucra cu acest set de date, studiind Universul într-un mod imposibil până acum”, a declarat directorul adjunct al observatorului pentru operațiuni, Phil Marshall.

Primele imagini au fost publicate de observator încă de anul trecut. Printre ele s-au numărat cadre cu nebuloasele Tripla și Laguna, aflate la mii de ani lumină de Pământ. De atunci, specialiștii au ajustat echipamentul pentru a-l pregăti pentru un studiu de 10 ani, care necesită o precizie și o profunzime ridicată a imaginilor. Datele obținute vor ajuta la înțelegerea proceselor de formare și grupare a galaxiilor de-a lungul miliardelor de ani, precum și la elucidarea originii Universului.

Observatorul, finanțat de Fundația Națională pentru Știință a SUA și Departamentul Energiei al SUA, poartă numele astronomului Vera Rubin. Ea a fost cea care a prezentat primele dovezi ale existenței materiei întunecate – un material misterios ascuns în Univers.