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osnmedia
30 Iulie 2026, 10:12
10 901
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Casa Albă a prezentat date privind originea de laborator a COVID-19

Administrația Casei Albe a publicat materiale în care sunt prezentate argumente în sprijinul versiunii privind originea de laborator a virusului COVID-19.

Casa Albă a prezentat date privind originea de laborator a COVID-19.
Casa Albă a prezentat date privind originea de laborator a COVID-19.

O pagină specială cu rezultatele anchetei a apărut la 29 iulie pe site-ul oficial al administrației americane, scrie osnmedia.ru.

În documente se afirmă că agentul patogen al COVID-19 ar avea o particularitate biologică, care, chipurile, nu se întâlnește la tulpinile naturale din mediul sălbatic.

Autorii consideră, de asemenea, că toate cazurile cunoscute de infectare ar fi putut avea loc după o singură pătrundere a virusului în populația umană.

Potrivit acestora, acest lucru diferențiază pandemia de COVID-19 de focarele anterioare de boli, în cadrul cărora au fost înregistrate mai multe cazuri independente de transmitere a infecției de la animale la oameni.

În materialele publicate, un accent deosebit este pus pe Institutul de Virologie din Wuhan. Autorii raportului susțin că instituția a efectuat cercetări privind coronavirusurile în condiții de securitate biologică insuficiente. Totodată, se afirmă că unii angajați ai laboratorului au resimțit simptomele bolii încă din toamna anului 2019 — înainte de identificarea oficială a primelor cazuri de pe piață din Wuhan.

În documente este menționată organizația EcoHealth Alliance, care a primit finanțare americană pentru a desfășura cercetări în comun cu specialiști chinezi. După depistarea presupuselor încălcări ale condițiilor grantului, autoritățile SUA au început procedura de sistare a finanțării.

În plus, Ministerul Justiției din SUA investighează activitatea organizației în timpul pandemiei. În aceeași zi, fostul director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase, Anthony Fauci, a refuzat să răspundă la întrebările senatorilor, invocând al cincilea amendament la Constituția SUA.

În același timp, materialele publicate de Casa Albă reflectă poziția administrației americane și nu înseamnă o dovadă științifică finală a originii de laborator a coronavirusului.

Disputele privind dacă virusul a apărut în mod natural sau a ajuns la oameni în urma unui incident de laborator continuă.

Sursă
osnmedia
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