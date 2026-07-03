A fost identificată cauza fiziologică a sindromului oboselii cronice.

La Universitatea Griffith din Australia, au studiat premisele fiziologice ale dezvoltării sindromului oboselii cronice.

Rezultatele pot fi consultate în paginile revistei Frontiers in Neuroscience. S-a constatat că această afecțiune răspândită are o explicație mecanicistă clară: deteriorarea procesului de curățare a creierului de deșeuri.

Potrivit autorilor, acest studiu este primul care a legat encefalomielita mialgică/sindromul oboselii cronice (ME/CFS) de funcționarea sistemului glimfatic — pe scurt, „canalizarea” creierului, prin care acesta elimină metaboliții toxici.

La studiu au participat 58 de persoane — 31 cu ME/CFS și 27 sănătoase pentru comparație. Fiecăruia i s-a efectuat o imagistică prin rezonanță magnetică cu tensori de difuzie, care arată mișcarea fluidelor în creier. S-a identificat o corelație clară între simptomele specifice ME/CFS, precum „ceața mentală”, și eliminarea deșeurilor. Interesant (și încă neclar de ce) este faptul că emisfera dreaptă este mai afectată.

„Oferim o explicație mecanicistă pentru acele modificări inflamatorii raportate anterior de alte grupuri științifice australiene și internaționale. Aceasta sugerează că disfuncția sistemului natural de „curățare” a creierului poate fi unul dintre factorii principali în dezvoltarea ME/CFS”, a subliniat neuroimunologul Kiran Tapalia, autorul principal al studiului.

Sistemul glimfatic este cel mai activ în timpul somnului și aproape inactiv în perioadele de veghe. Acumularea de deșeuri în creier poate provoca neuroinflamație.

„Am constatat că scăderea calității somnului este însoțită de deteriorarea eliminării deșeurilor din creier, ceea ce confirmă rolul esențial al somnului în menținerea sănătății creierului”, a explicat profesoara Sonya Marshall-Gradisnik, care a condus cercetarea.

Rezultatele obținute vor ajuta atât la diagnosticarea mai precisă a sindromului oboselii cronice, cât și la dezvoltarea viitoarelor metode de tratament.