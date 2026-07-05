A fost descoperită o metodă de a accelera arderea grăsimilor.

Blocarea proteinei „Mitch” declanșează simultan arderea lipidelor și încetinește formarea țesutului adipos. Descoperirea oamenilor de știință israelieni va revoluționa lupta împotriva excesului de greutate.

Un grup de biochimiști de la Institutul Weizmann (Israel) a descoperit o proteină intracelulară MTCH2 (denumită neoficial „Mitch”), responsabilă de reglarea energiei. S-a constatat că, atunci când această proteină este blocată, celulele încep să ardă mai activ grăsimile și carbohidrații. În același timp, formarea noilor celule adipoase este puternic încetinită. Descoperirea a fost făcută în timpul experimentelor pe șoareci, iar acum efectul a fost confirmat și pe celulele umane. Acest mecanism biologic va permite crearea unor medicamente mai sigure și mai eficiente împotriva obezității, care vor determina organismul să slăbească fără pierderea masei musculare. Articolul a fost publicat în revista The EMBO Journal.

Ce se întâmplă dacă se dezactivează regulatorul grăsimilor

În cadrul experimentelor, cercetătorii au folosit tehnologia de editare genetică pentru a suprima sinteza MTCH2 în culturi celulare. Ca rezultat, celulele au trecut într-un mod de consum energetic crescut. Din cauza fragmentării rețelelor mitocondriale, capacitatea lor de a sintetiza eficient ATP a fost afectată. Acest lucru a condus la procesarea activă a acizilor grași ca sursă de energie.

Celulele fără „Mitch” încep să oxideze predominant lipidele, nu glucoza sau aminoacizii. Mai mult, s-a constatat că blocarea proteinei suprimă producția de preadipocite — celule precursor, din care se formează celulele adipoase mature.

Coordonatorul proiectului, profesorul Atan Gross, a explicat: „Eliminarea lui Mitch duce la o reducere bruscă a grăsimilor din membrane. În același timp, a crescut nivelul substanțelor grase folosite pentru producerea energiei, iar noi am înțeles că grăsimea din membrane este descompusă și folosită ca sursă de combustibil. Cu alte cuvinte, am demonstrat că Mitch în celulele umane determină soarta grăsimii — dacă aceasta va fi stocată sau arsă”.

Care sunt perspectivele practice ale cercetării

Importanța practică a descoperirii este greu de supraestimat. Ea va permite depășirea principalului efect secundar al multor medicamente existente pentru scăderea în greutate, care ard grăsimea împreună cu țesutul muscular. Experimentele anterioare pe rozătoare au arătat deja că șoarecii cu MTCH2 dezactivat deveneau mai rezistenți și nu se îngrășau nici măcar pe o dietă bogată în calorii. Lucrarea actuală a confirmat că procese similare sunt declanșate și în celulele umane.

Doctoranda Sabita Chourasia afirmă: „Am observat o creștere a respirației celulare — procesul prin care celula produce energie din nutrienți precum carbohidrații și grăsimile, folosind oxigen. Acest lucru explică creșterea rezistenței musculare în experimentele anterioare pe șoareci”.

Deși mai este mult până la crearea unui medicament gata de utilizare, identificarea „Mitch” ca principal regulator oferă farmacologilor un reper important. Următorul pas va fi căutarea unor compuși capabili să imite în siguranță efectul dezactivării sale în organism.