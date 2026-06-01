Un tenisman a câștigat turneul Moldova Open Challenger 100 și va primi un premiu în valoare de 23.700 de euro.

Cezar Crețu, aflat pe locul 370 în clasamentul ATP, și-a adjudecat primul set după un tie-break dominat, câștigat cu 7-1. Liderul favorit al finalei, Stefanos Sakellaridis, ocupantul locului 197 mondial, a revenit însă puternic în joc și și-a adjudecat următoarele două seturi cu același scor, 6-3, 6-3, obținând astfel cel de-al doilea titlu Challenger din carieră, transmite moldpres.md.

Până la calificarea în ultimul act al competiției, Sakellaridis l-a învins în semifinale pe argentinianul Genaro Alberto Olivieri cu 6-3, 6-4. De cealaltă parte, Cezar Crețu a trecut de cel mai bun tenismen moldovean, Radu Albot, scor 6-2, 4-6, 6-2.

Stefanos Sakellaridis va primi un premiu în valoare de 23.700 de euro și 100 de puncte ATP. Finalistul Cezar Crețu s-a ales cu 14.000 de euro și 50 de puncte ATP.

Titlul cucerit în Republica Moldova reprezintă al doilea trofeu Challenger din palmaresul sportivului grec, după cel obținut anul trecut la Delhi Open.