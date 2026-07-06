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6 Iulie 2026, 09:30
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Un sportiv moldovean a cucerit aurul la Cupa Mondială la roller-freestyle de la Milano

Sportivul moldovean Maxim Caraion a ocupat primul loc la etapa Cupei Mondiale la roller-freestyle (Hero Battle Cup 2026).

Un sportiv moldovean a cucerit aurul la Cupa Mondială la roller-freestyle de la Milano.
Un sportiv moldovean a cucerit aurul la Cupa Mondială la roller-freestyle de la Milano.

Caraion a câștigat la disciplina masculină Free Jump (sărituri în înălțime pe role). În finala turneului, el l-a devansat pe reprezentantul Senegalului, Dama Fall, care a ocupat locul al doilea. Locul al treilea a fost obținut de Salifu Muhavya din Benin.

Competițiile s-au desfășurat la Milano, în perioada 30 iunie - 4 iulie. Turneul a reunit peste 300 de participanți din mai mult de 25 de țări, inclusiv Moldova, China, Spania, Franța, Ucraina, India și Taiwan.

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