Un sportiv moldovean a cucerit aurul la Cupa Mondială la roller-freestyle de la Milano.

Sportivul moldovean Maxim Caraion a ocupat primul loc la etapa Cupei Mondiale la roller-freestyle (Hero Battle Cup 2026).

Caraion a câștigat la disciplina masculină Free Jump (sărituri în înălțime pe role). În finala turneului, el l-a devansat pe reprezentantul Senegalului, Dama Fall, care a ocupat locul al doilea. Locul al treilea a fost obținut de Salifu Muhavya din Benin.

Competițiile s-au desfășurat la Milano, în perioada 30 iunie - 4 iulie. Turneul a reunit peste 300 de participanți din mai mult de 25 de țări, inclusiv Moldova, China, Spania, Franța, Ucraina, India și Taiwan.