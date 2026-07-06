Trump l-a sunat pe președintele FIFA pentru a anula cartonașul roșu primit de un jucător american.

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a anulat cartonașul roșu acordat atacantului echipei naționale a SUA, Folarin Balogun, după un apel telefonic al președintelui SUA, Donald Trump.

Balogun a primit cartonaș roșu în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Bosniei și Herțegovinei pentru un fault dur asupra unui fundaș și a fost eliminat de pe teren, scrie meduza.io, citând reuters.com.

După victoria cu 2-0 împotriva Bosniei și Herțegovinei, SUA s-au calificat în optimile de finală, unde vor juca împotriva Belgiei. Conform regulilor, Balogun nu ar fi putut participa la acest meci – eliminarea implică automat o suspendare pentru următorul joc.

Totuși, după meci, Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, și a cerut revizuirea deciziei privind cartonașul roșu acordat lui Balogun.

Comitetul disciplinar al FIFA a anulat suspendarea fotbalistului, acordându-i o perioadă de probă de un an. „Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce trebuie și a corectat o nedreptate flagrantă!”, a declarat Trump.

Președintele SUA și Infantino au avut într-adevăr o discuție, a declarat o sursă pentru The New York Post. Potrivit acesteia, Trump dorea să înțeleagă mai bine motivul acordării cartonașului roșu și al suspendării ulterioare.

Federația de Fotbal a Belgiei a declarat că este „șocată de decizia FIFA”, care „contravine în mod direct regulamentului Cupei Mondiale de Fotbal 2026”.