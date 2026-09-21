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moldpres.md logomoldpres
21 Septembrie 2026, 16:10
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Trei sportivi moldoveni au devenit campioni mondiali la lupte pe plajă

Trei sportivi din Republica Moldova au cucerit medalii de aur la lupte, în cadrul Campionatului Mondial Universitar de Sporturi pe Plajă, desfășurat în orașul Figueira da Foz din Portugalia.

Trei sportivi moldoveni au devenit campioni mondiali la lupte pe plajă.
Trei sportivi moldoveni au devenit campioni mondiali la lupte pe plajă.

Republica Moldova s-a clasat pe primul loc în proba de lupte pe plajă, inclusă în premieră în programul Campionatului Mondial Universitar de Sporturi pe Plajă, transmite moldpres.md.

Au devenit campioni mondiali Ion Berghi, la categoria de până la 70 kg, Gabriel Ojog, la categoria de până la 80 kg - ambii studenți ai Universității de Stat din Moldova, precum și Traian Căpățînă, la categoria de până la 90 kg, student al Universității Tehnice a Moldovei.

La revenirea în țară, sportivii noștri au fost întâmpinați la aeroport de membrii familiei, prieteni și colegi.

„Felicităm sportivii noștri pentru rezultatele obținute. Trei medalii de aur și clasarea Republicii Moldova pe primul loc demonstrează talentul, munca și perseverența tinerilor noștri”, a menționat secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Sergiu Gurin.

Campionatul Mondial Universitar s-a desfășurat în orașul Figueira da Foz din Portugalia și a reunit sportivi din 31 de țări.

Trei sportivi moldoveni au devenit campioni mondiali la lupte pe plajă

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